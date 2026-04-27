Homophobe Gesänge während FA Cup: Behörden in England greifen durch

Die Londoner Polizei teilte mit, dass gegen 16 Anhänger von Leeds United wegen homophober Gesänge während des FA-Cup-Halbfinales in Wembley Anzeige erstattet wurde, um eine mögliche Strafverfolgung zu prüfen. Das Spiel wurde durch Berichte über diskriminierende Beleidigungen im und um das Stadion beeinträchtigt.

Ein Sprecher der Metropolitan Police erklärte: „Das FA-Cup-Halbfinale am Sonntag zwischen Leeds und Chelsea in Wembley verlief weitgehend ohne Zwischenfälle. Es gab 14 Festnahmen im und um das Stadion wegen Straftaten wie schwerer Körperverletzung (GBH), einfacher Körperverletzung (ABH), Landfriedensbruch, Angriff auf Rettungskräfte und Tailgating. Zudem wurden 18 weitere Personen zwar nicht festgenommen, sollen aber wegen anderer Straftaten angezeigt werden, darunter 16 Leeds-Anhänger, die homophobe Gesänge anstimmten.“