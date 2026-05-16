"Nicht einmal ein Bier": Pep Guardiola erteilt Stars von Manchester City Feier-Verbot trotz Triumph im FA Cup

Für City war der FA Cup nach dem Gewinn des League Cups bereits der zweite Titel der laufenden Saison. Antoine Semenyo (72.) schoss Manchester mit der Hacke zum umjubelten Erfolg im Wembley-Stadion. Für Guardiola und Co. war es die vierte Endspielteilnahme in Serie, jedoch der erste Titel seit 2023.

In Wembley hatten die Citizens im ersten Durchgang zunächst mehr vom Spiel, die ganz großen Chancen erspielten sich beide Teams jedoch nicht. Chelsea wurde mit der Zeit vor allem über Konter gefährlicher. Kurz vor der Halbzeit scheiterte City-Superstar Erling Haaland (43.) aus spitzem Winkel an Blues-Keeper Robert Sanchez.

Unmittelbar nach der Pause hatte Semenyo nach einer Flanke von Nico O'Reilly gleich eine gute Chance, köpfte jedoch über das Tor. Genauer zielte der 26-Jährige zu Beginn der Schlussphase, als er eine Hereingabe von Haaland artistisch über die Linie beförderte.