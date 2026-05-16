"Heute geht es nach Hause. Nicht einmal ein Bier. Nein, nein, nein - es ist keine Zeit zum Feiern", mahnte der spanische Coach nach dem 1:0-Sieg über den FC Chelsea am Samstagnachmittag.
"Nicht einmal ein Bier": Pep Guardiola erteilt Stars von Manchester City Feier-Verbot trotz Triumph im FA Cup
Stattdessen sollen sich seine Spieler erholen, um bestmöglich vorbereitet für die beiden verbliebenden Spiele in der Premier League zu sein. Im Kampf um die englische Meisterschaft liegen die Citizens lediglich zwei Zähler hinter dem FC Arsenal, haben also noch alle Chancen auf den Titel.
Sonderlich viel Zeit für Regeneration bleibt Guardiolas Mannschaft dabei nicht. Am kommenden Dienstag ist man auswärts beim AFC Bournemouth gefordert, fünf Tage später kommt es dann zum finalen Showdown am letzten Spieltag gegen Aston Villa. Dabei ist Machester City auf einen Patzer der Gunners angewiesen. Die Londoner haben am Montag zunächst den FC Burnley zu Gast, ehe am Sonntag parallel zum City-Spiel Crystal Palace als Gegner wartet.
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FA Cup für Manchester City bereits der zweite Titel
Für City war der FA Cup nach dem Gewinn des League Cups bereits der zweite Titel der laufenden Saison. Antoine Semenyo (72.) schoss Manchester mit der Hacke zum umjubelten Erfolg im Wembley-Stadion. Für Guardiola und Co. war es die vierte Endspielteilnahme in Serie, jedoch der erste Titel seit 2023.
In Wembley hatten die Citizens im ersten Durchgang zunächst mehr vom Spiel, die ganz großen Chancen erspielten sich beide Teams jedoch nicht. Chelsea wurde mit der Zeit vor allem über Konter gefährlicher. Kurz vor der Halbzeit scheiterte City-Superstar Erling Haaland (43.) aus spitzem Winkel an Blues-Keeper Robert Sanchez.
Unmittelbar nach der Pause hatte Semenyo nach einer Flanke von Nico O'Reilly gleich eine gute Chance, köpfte jedoch über das Tor. Genauer zielte der 26-Jährige zu Beginn der Schlussphase, als er eine Hereingabe von Haaland artistisch über die Linie beförderte.
Häufig gestellte Fragen
Pep Guardiola kam am 18. Januar 1971 zur Welt – in Santpedor, einem kleinen Ort in Katalonien. Nicht gerade ein Weltfußballzentrum, aber genau dort nahm alles seinen Anfang. Seit 2007 trägt sogar der örtliche Sportplatz seinen Namen. Das sagt einiges.
Ja, und zwar als Stratege auf dem Platz. Pep war kein Dribbler, kein Sprinter – er war das Gehirn im Mittelfeld. Als defensiver Spielmacher lenkte er das Spiel, las Situationen wie ein Schachmeister. Genau das hat ihn später auch als Trainer geprägt.
Sein Herzensklub war der FC Barcelona. Dort wurde er Teil des legendären "Dream Teams" unter Johan Cruyff. Später ging's noch nach Italien (Brescia, Roma), dann Katar und Mexiko – nicht die größten Stationen, aber alle hatten Einfluss auf seine Sicht aufs Spiel.
Die Liste ist lang – richtig lang. Zweimal das Triple (Barcelona & City), drei Champions-League-Titel, sechs Premier-League-Meisterschaften, unzählige nationale Pokale. Was ihn besonders macht: Er gewinnt nicht nur – er prägt das Spiel seiner Teams komplett um.
Dreimal. 2009 und 2011 mit Barca, dann 2023 mit Manchester City. Letzterer war vielleicht der wichtigste – nach zwölf Jahren Warten, viel Kritik und dem Etikett "kann's nur mit Messi". Da hat er einfach geantwortet: mit Pokal.
Wo soll man anfangen? Messi, Xavi, Iniesta. Dann Robben, Lewandowski, Lahm. Und in den letzten Jahren: De Bruyne, Haaland, Gündogan. Es ist eine Mischung aus Weltstars und Spielern, die unter ihm den nächsten Schritt gemacht haben. Genau das ist sein Ding.
Sein Vermögen liegt laut Schätzungen bei rund 80 Millionen Euro. Und sein Gehalt bei City? Zwischen 20 und 23 Millionen pro Jahr – plus Boni. Genauer weiß man’s natürlich nicht, aber eins ist klar: Pep gehört zu den absoluten Topverdienern im Fußballgeschäft.
Drei. Maria, Marius und Valentina. Sie wurden 2001, 2003 und 2008 geboren. Man sieht sie immer wieder bei Events an seiner Seite – ob bei Preisverleihungen oder Sportveranstaltungen. Die Familie hält sich sonst eher aus der Öffentlichkeit raus.
Cristina Serra ist seine Frau – sie kennen sich schon seit seiner Jugendzeit, haben 2014 geheiratet. Es gab zuletzt Spekulationen rund um eine Trennung, aber aktuelle gemeinsame Auftritte lassen das eher unwahrscheinlich erscheinen. Bestätigt ist davon jedenfalls nichts.
Dreimal, laut IFFHS: 2009, 2011 und 2023. In allen drei Jahren hat er mit seinem Klub die Champions League gewonnen – zwei Mal mit Barcelona, einmal mit City. Es sind genau diese Jahre, die auch seinen Ruf als Jahrhunderttrainer untermauern.
"Pep" – das ist keine Erfindung, sondern einfach die katalanische Kurzform von "Josep". So nennt ihn jeder: Medien, Spieler, Fans. Und obwohl’s ganz simpel klingt, ist der Name längst zu einer Art Marke geworden – man weiß sofort, wer gemeint ist.