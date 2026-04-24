Manchester City vs Southampton Wett Tipp: Müde Saints werden überrollt

City hat nur vier der letzten acht Begegnungen mit Southampton gewonnen, wobei die Saints die Skyblues zuletzt 2023 im EFL Cup aus einem Pokalwettbewerb warfen.

Die besten Wetten für Manchester City vs Southampton

Manchester City -2 (Handicap 3-Weg) zu einer Quote von 2,35 bei Oddset

Beide Teams treffen (Nein) zu einer Quote von 1,95 bei Oddset

2. Halbzeit (Torreichste Halbzeit) zu einer Quote von 1,98 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Manchester City 3:0 Southampton

Torschützen-Wett Tipp: Manchester City – Haaland, Cherki, Semenyo; Southampton – Fehlanzeige

Im ersten FA-Cup-Halbfinale des Wochenendes trifft Manchester City im Wembley-Stadion auf den Aufstiegsaspiranten aus der Championship, Southampton.

Die Mannschaft von Pep Guardiola strotzt vor Motivation, nachdem sie am Mittwochabend die Tabellenführung in der Premier League zurückerobert hat. Durch den knappen Auswärtssieg bei Burnley zog City an den Gunners vorbei auf Platz eins – und das bei nur noch fünf verbleibenden Ligaspielen. Das Double im eigenen Land ist für City ein absolut realistisches Ziel, zumal am Wochenende ein Halbfinale gegen einen Zweitligisten ansteht.

Es scheint, als hätte Guardiola seinen Kader pünktlich zum Saisonfinale in Topform gebracht. Die letzten vier Pflichtspiele wurden allesamt gewonnen, bei einem Torverhältnis von 11:1. Diese defensive Stabilität beeindruckt umso mehr, da Schlüsselspieler wie Gvardiol verletzungsbedingt fehlten. Am Wochenende könnte zudem Mittelfeld-Anker Rodri wegen muskulärer Probleme pausieren.

Southampton blickt ebenfalls auf einen unglaublichen Lauf in Liga und Pokal zurück. Die Saints sind seit 20 Pflichtspielen ungeschlagen. Allerdings gab es beim 2:2-Unentschieden gegen Bristol City am Dienstag erste Anzeichen von Erschöpfung im Team von Tonda Eckert. Southampton hätte die drei Punkte gebraucht, um im Rennen um den direkten Aufstieg dranzubleiben, ließ aber die gewohnte Intensität früherer Siege vermissen.

Die Saints stecken mitten in einer Phase von sieben Spielen in 21 Tagen – die Partie am Samstag ist bereits die sechste in diesem Mammutprogramm. Auch wenn ein Erfolg im FA Cup historisch wäre, genießt die Rückkehr in die Premier League für den Club in dieser Saison oberste Priorität.

Voraussichtliche Aufstellungen für Manchester City vs Southampton

Manchester City:Trafford, Nunes, O’Reilly, Khusanov, Guehi, Gonzalez, Silva, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland

Southampton:Peretz, Bree, Manning, Harwood-Bellis, Wood, Downes, Charles, Matsuki, Azaz, Scienza, Larin

Klare Sache für City erwartet

Zuletzt trafen City und Southampton im FA-Cup-Viertelfinale 2021/22 aufeinander – damals siegten die Skyblues deutlich mit 4:1. Wir erwarten an diesem Wochenende ein ähnliches Szenario. City hat vor drei Wochen Liverpool mit vier Toren Unterschied besiegt, um ins Halbfinale einzuziehen, und gewann vor zehn Tagen souverän mit 3:0 beim FC Chelsea.

Die Mannschaft von Pep Guardiola erzielte in der laufenden Pokalsaison durchschnittlich 1,90 Tore pro Spiel. Die Offensiv-Power gegen Teams wie Liverpool und Chelsea zeigt jedoch, dass sie die Müdigkeit von Southampton gnadenlos ausnutzen können.

City wird versuchen, die Saints auf dem weitläufigen Rasen von Wembley müde zu spielen. Die Wahrscheinlichkeit, dass City mit drei oder mehr Toren Unterschied gewinnt, liegt bei etwa 40%.

Manchester City vs Southampton Wette 1: Manchester City -2 (Handicap 3-Weg) zu einer Quote von 2,35 bei Oddset

Value-Tipp: Ein Team behält die weiße Weste

In vier der letzten fünf Begegnungen zwischen diesen beiden Teams hat mindestens eine Mannschaft kein Tor erzielt. Southampton gelang dies sogar im Januar 2023, als sie City mit 2:0 aus dem EFL Cup warfen.

Obwohl in 80 % der letzten fünf direkten Duelle ein Team ohne Gegentor blieb, wird die Wahrscheinlichkeit dafür an diesem Samstag mit nur 54,05 % bewertet. Daher ist dies der Top-Value-Tipp unter unseren Manchester City vs Southampton Wett Tipps.

Citys jüngste Defensivleistung spricht Bände: Weiße Westen in entscheidenden Pokalschlachten und Ligaspielen gegen Arsenal, Liverpool und Chelsea lassen vermuten, dass sie auch gegen den Zweitligisten aus Southampton hinten dicht halten.

Manchester City vs Southampton Wette 2: Beide Teams treffen (Nein) zu einer Quote von 1,95 bei Oddset

Mehr Action nach dem Seitenwechsel

Southamptons einzige Chance besteht darin, City am Wochenende zu frustrieren und die Räume eng zu machen. Die Saints werden kaum in der Lage sein, mit City spielerisch auf Augenhöhe zu agieren, wie sie es sonst in der Championship tun. Sollten sie in der ersten Halbzeit mithalten können, werden sie nach der Pause vermutlich offensiver agieren müssen, um eine Entscheidung zu erzwingen.

City ging in dieser Pokalsaison in 60 % der Fälle mit einem Unentschieden in die Kabine. Mehr als 54 % der Tore in den Pokalspielen von Southampton fielen erst nach der Pause. Interessanterweise wurden über 27 % der Treffer sogar in der letzten Viertelstunde erzielt.

Nur 5 % der FA-Cup-Tore von City fielen in dieser Saison in der ersten halben Stunde. Fast 73 % wurden hingegen zwischen der 41. und 70. Minute erzielt. Wir setzen darauf, dass die zweite Halbzeit torreicher als die erste wird – bei einer geschätzten Wahrscheinlichkeit von 51,28 %.

Manchester City vs Southampton Wette 3:2. Halbzeit (Torreichste Halbzeit) zu einer Quote von 1,98 bei Oddset

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