Chelsea vs Manchester City Wett Tipp: Trübe Aussichten für die Blues

Obendrein spricht die Bilanz eine klare Sprache: Manchester City ist seit 13 Spielen gegen die Blues ungeschlagen und brennt darauf, diese Serie am Samstag im prestigeträchtigsten Endspiel Englands auszubauen.

Die besten Wetten für Chelsea vs Manchester City

Manchester City -1 (3-Weg-Handicap) zu einer Quote von 2.75 bei bet365

Beide Teams treffen: Nein zu einer Quote von 2.05 bei bet365

Jeremy Doku erzielt ein Tor (Anytime) zu einer Quote von 4.00 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Chelsea 0-2 Manchester City

Torschützen-Wett Tipp: Chelsea – Fehlanzeige; Manchester City – Doku, Haaland

Am Samstag steigt im Wembley-Stadion der große Showdown: Chelsea und Manchester City kämpfen um den FA Cup 2025/26.

Man kann es nicht beschönigen: Chelsea steckt sowohl auf als auch abseits des Platzes in einer tiefen Krise. Die Blues werden derzeit von Interimscoach Calum McFarlane geführt, nachdem Liam Rosenior entlassen wurde. Doch auch unter neuer Leitung blieb der sportliche Aufschwung aus. Sieben der letzten neun Premier-League-Partien gingen verloren, darunter auch ein deutliches 0:3 vor heimischer Kulisse gegen den heutigen Gegner aus Manchester.

Besonders offensiv drückt der Schuh: Nur sieben Tore gelangen in den letzten neun Ligaspielen. Zu allem Überfluss plagen Chelsea massive Personalsorgen. Hinter den Einsätzen von Estevao (Oberschenkel), Alejandro Garnacho (Schlag), Pedro Neto (Schlag) und Robert Sanchez (Gehirnerschütterung) stehen dicke Fragezeichen.

Die Formkurve von Manchester City verläuft derweil in die entgegengesetzte Richtung. Die Mannschaft von Pep Guardiola tut alles, um den Druck auf Tabellenführer Arsenal hochzuhalten. City hat vier der letzten fünf Ligaspiele gewonnen und bleibt den Gunners mit nur zwei Punkten Rückstand dicht auf den Fersen.

Mit 75 Toren in 36 Spielen stellt City die mit Abstand beste Offensive der Premier League. Im FA Cup legten sie sogar noch eine Schippe drauf und erzielten durchschnittlich 2,40 Tore pro Spiel. Zudem kann Guardiola fast aus dem Vollen schöpfen – lediglich bei Rodri steht die finale Entscheidung nach einem Fitnesstest noch aus.

Voraussichtliche Aufstellungen für Chelsea vs Manchester City

Chelsea:Jorgensen, James, Colwill, Hato, Chalobah, Santos, Caicedo, Cucurella, Fernandez, Palmer, Pedro

Manchester City:Donnarumma, O’Reilly, Nunes, Khusanov, Guehi, Silva, Gonzalez, Cherki, Semenyo, Doku, Haaland

City-Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung

City ist seit 13 Duellen gegen Chelsea ungeschlagen und hat drei der letzten vier Aufeinandertreffen mit mindestens zwei Toren Differenz gewonnen. Dass die Guardiola-Elf dies am Samstag erneut schafft, wird vom Markt aktuell nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 35,71 % eingepreist – hier sehen wir deutlichen Value.

Chelsea wirkt derzeit extrem unorganisiert. Es ist schwer vorstellbar, dass eine Truppe ohne festen Cheftrainer ausgerechnet gegen City die Wende schafft. Zudem wird Guardiola hochmotiviert sein, einen weiteren Titel einzufahren, da sich die Gerüchte verdichten, dass dies seine letzte Saison in Manchester sein könnte.

Die Verletztenmisere bei Chelseas Stammkräften ist vor so einem großen Spiel ein K.-o.-Kriterium, während City pünktlich zum Saisonfinale seine beste Formation gefunden hat.

Chelsea vs Manchester City Wette 1: Manchester City -1 (3-Weg-Handicap) zu einer Quote von 2.75 bei bet365

Value auf die "Weiße Weste"

In sechs der letzten zehn Duelle zwischen Chelsea und City konnte mindestens eine der beiden Mannschaften zu Null spielen. Trotz dieser Erfolgsquote von 60 % für den Markt "Beide Teams treffen: Nein" implizieren die Quoten für dieses Wochenende nur eine Wahrscheinlichkeit von 48,78 %.

Da Chelsea offensiv kaum stattfand (nur sieben Tore in neun Spielen), wird City sehr zuversichtlich sein, gegen die unerfahrenen Blues hinten die Null zu halten. Die Defensive der Citizens stand zuletzt ohnehin stabiler und verbuchte vier Clean Sheets in den letzten sechs Ligapartien. Guardiola lobte zuletzt explizit den Einfluss von Neuzugang Marc Guehi – wir erwarten, dass City in Wembley den Kasten sauber hält.

Chelsea vs Manchester City Wette 2: Beide Teams treffen: Nein zu einer Quote von 2.05 bei bet365

Doku in bestechender Form

City-Flügelstürmer Jeremy Doku ist aktuell kaum zu stoppen. Der belgische Nationalspieler ist vor dem Tor brandgefährlich und erzielte vier Treffer in seinen letzten vier Einsätzen. Insgesamt kommt er auf sieben Scorerpunkte in den letzten sieben Spielen und hat seit der Länderspielpause im März massiv an Effizienz gewonnen.

Die Wettmärkte scheinen Dokus aktuelle Formkurve noch nicht voll auf dem Schirm zu haben. Die Quoten suggerieren lediglich eine Chance von 26,67 % auf einen Doku-Treffer im Finale. Dabei liegt seine Trefferquote seit Anfang April real bei beeindruckenden 71,43 %.

Dies könnte der attraktivste Wett Tipp des FA-Cup-Finales sein, da Doku und Semenyo auf den Außenbahnen Räume nutzen werden, während sich die Abwehr auf Haaland konzentriert.

Chelsea vs Manchester City Wette 3:Jeremy Doku erzielt ein Tor (Anytime) zu einer Quote von 4.00 bei bet365

+