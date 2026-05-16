Sky oder DAZN für das FA Cup Finale? FC Chelsea vs. Manchester City heute im Live Stream und TV sehen

Im Wembley Stadium treffen der FC Chelsea und Manchester City im Finale des FA Cups aufeinander. Für beide Klubs geht es um mehr als nur eine Trophäe – das Endspiel könnte die Saison eines jeden Teams grundlegend bewerten.

Chelsea hat eine schwierige Rückrunde hinter sich. Drei Niederlagen in den letzten fünf Pflichtspielen haben die Frage nach der Zukunft des Trainerteams laut werden lassen. Die Qualifikation für den Europapokal hängt für die Blues in dieser Saison maßgeblich vom Ausgang dieses Endspiels ab.

Auf der anderen Seite kommt Manchester City in starker Verfassung nach London. Pep Guardiolas Mannschaft hat zuletzt Crystal Palace mit 3:0 bezwungen und damit in der Premier League auf zwei Punkte an Spitzenreiter Arsenal herangerückt. Phil Foden war dabei der überragende Akteur und lieferte zwei Torvorlagen bei seinem ersten Liga-Startelf-Einsatz seit März.

City zeigt sich derzeit von seiner besten Seite. Zwei Pflichtspielsiege in Folge – jeweils mit 3:0 – unterstreichen die Formkurve des Teams. Guardiola kann auf einen breiten Kader zurückgreifen, in dem Spieler wie Erling Haaland, Jeremy Doku und Rayan Cherki zuletzt noch auf der Bank Platz nehmen mussten.

Für Chelsea ist Wembley nicht nur ein Stadion – es ist eine Notwendigkeit. Die Blues benötigen diesen Titel, um die Saison mit einem Erfolg zu beschließen und sich perspektivisch neu auszurichten. Ob das gelingt, ist angesichts der jüngsten Form offen.

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Das Spiel zwischen FC Chelsea und Manchester City beginnt am 16.05.2026, 16:00.

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Das FA Cup Finale zwischen Chelsea und Manchester City wird live auf DAZN übertragen. Alle Infos zum TV-Sender und Livestream sind unten aufgeführt.

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Anstoßzeit FC Chelsea gegen Manchester City

FC Chelsea vs. Manchester City: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Chelsea kommt mit gemischten Gefühlen ins Finale. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holten die Blues nur einen Sieg – ein 1:0 gegen Leeds im FA Cup-Halbfinale. Dem stehen drei Niederlagen gegenüber, darunter ein 1:3 gegen Nottingham Forest und ein 0:1 gegen Manchester United. Zuletzt trennte sich Chelsea 1:1 von Liverpool. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft lediglich vier Tore und kassierte fünf.

Manchester City präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung. Vier Siege aus den letzten fünf Partien – darunter zwei 3:0-Erfolge in Serie gegen Brentford und Crystal Palace – sprechen für sich. Einzig das 3:3 gegen Everton unterbrach die Siegesserie. City traf in diesem Zeitraum zwölf Mal und kassierte nur vier Gegentreffer, was die Überlegenheit im direkten Formvergleich deutlich macht.





Bilanz direkte Duelle

Die jüngere Bilanz der direkten Duelle spricht klar für Manchester City. In den letzten fünf Begegnungen zwischen beiden Klubs gewannen die Citizens dreimal, einmal trennten sich die Teams unentschieden, und Chelsea konnte keinen einzigen Sieg verbuchen. Besonders eindrücklich: Im Premier-League-Duell im April 2026 setzte sich City mit 3:0 beim FC Chelsea durch. Insgesamt erzielte Manchester City in diesen fünf Partien 13 Tore, Chelsea lediglich fünf – eine Dominanz, die dem Finale einen klaren Favoritenstatus verleiht.





FC Chelsea vs. Manchester City: Die Tabellen

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