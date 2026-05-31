Die Bayern-Stars Harry Kane und Michael Olise sind von den Technischen Beobachtern der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ins Team der Champions-League-Saison gewählt worden.
Team der Saison in der Champions League: Zwei Stars vom FC Bayern sind dabei
Dies teilte die UEFA am Sonntag, einen Tag nach dem Sieg von Paris Saint-Germain im Finale gegen den FC Arsenal, mit. Spieler der Saison ist Khvicha Kvaratskhelia, der mit 17 Scorerpunkten maßgeblich am erneuten PSG-Triumph beteiligt war.
Paris hatte am Samstag im Finale von Budapest 4:3 im Elfmeterschießen gegen Arsenal gewonnen und damit den Titel erfolgreich verteidigt. Auch dort zeigte Kvaratskhelia seine Klasse: Der Georgier holte einen Foulelfmeter heraus, den Ousmane Dembele (65.) zum 1:1 verwandelte. Zuvor hatte Kai Havertz (6.) die Londoner in Führung gebracht.
Team der Saison in der CL: Fünf PSG-Spieler dabei
Im Team der Saison sind nur vier Teams vertreten. Vorne stürmt Königsklassen-Topscorer Kane (18) neben Dembele. Olise spielt auf dem rechten Flügel, Kvaratskhelia auf dem linken. PSG stellt insgesamt fünf Spieler: Auch Vitinha, Nuno Mendes und Marquinhos sind dabei. Die Arsenal-Profis Declan Rice, Gabriel und David Raya sowie Rechtsverteidiger Marcos Llorente von Atletico Madrid komplettieren das Team.
Die Bayern waren im Halbfinale an PSG gescheitert. Arsenal schaltete auf dem Weg ins Endspiel Atletico Madrid aus.