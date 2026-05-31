Team der Saison in der Champions League: Zwei Stars vom FC Bayern sind dabei

Im Team der Saison sind nur vier Teams vertreten. Vorne stürmt Königsklassen-Topscorer Kane (18) neben Dembele. Olise spielt auf dem rechten Flügel, Kvaratskhelia auf dem linken. PSG stellt insgesamt fünf Spieler: Auch Vitinha, Nuno Mendes und Marquinhos sind dabei. Die Arsenal-Profis Declan Rice, Gabriel und David Raya sowie Rechtsverteidiger Marcos Llorente von Atletico Madrid komplettieren das Team.

Die Bayern waren im Halbfinale an PSG gescheitert. Arsenal schaltete auf dem Weg ins Endspiel Atletico Madrid aus.



