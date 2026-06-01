"Ousmane Ballon d'Or": PSG-Quartett um Dembele und Desire Doue feiert mit CL-Triumphe im Pariser Tennis-Mekka

Das Team sei "noch nicht zufrieden", betonte Dembele. Auch wenn ein dritter Triumph in Serie in der Königsklasse ein "schwieriges" Unterfangen werde, wolle die Mannschaft weiter angreifen. "Wir haben eine außergewöhnliche Gruppe", so der Weltfußballer.

Bereits am Sonntag war PSG am Fuße des Eiffelturms und später im nur wenige hundert Meter von Roland Garros entfernten Prinzenpark von den Menschen in der französischen Hauptstadt begeistert empfangen worden.

Schon nach dem ersten Champions-League-Triumph im Vorjahr hatten Dembele und Co. mit dem Henkelpott einen Abstecher zum Grand-Slam-Turnier im Tennis gemacht. "Roland-Garros bringt mir Glück", sagte Dembele deshalb mit breitem Grinsen. Das Publikum stimmte "Ousmane Ballon d'Or" an, bevor es gemeinsam mit den vier Pariser Stars die Fanhymne "Tous ensemble on chantera" anstimmte.