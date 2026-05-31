Sir Alex Ferguson watscht Arsenal nach der Niederlage im CL-Finale ab: "Langweilige Mannschaft, die nur verteidigt hat"

In der Tat war Arsenal während des Finals in der Budapester Puskas Arena häufig in der Defensive. Unter anderem hatte Paris über 70 Prozent Ballbesitz und mehr als ein Dutzend mehr Abschlüsse. Die Gunners waren früh durch einen sehenswerten Treffer von DFB-Stürmer Kai Havertz in Führung gegangen und verlegten sich anschließend auf's Verteidigen.

Das ging aber nur bis Mitte der zweiten Halbzeit gut. Ein verwandelter Strafstoß von Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembele bedeutete das 1:1. Im Elfmeterschießen fiel schließlich die Entscheidung zu Gunsten der Franzosen, als Arsenal-Verteidiger Gabriel den entscheidenden Versuch über den Querbalken setzte.

Kritik an Arsenals Spielweise ist nicht neu. Die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta gewann zwar erstmals seit 2004 wieder die Meisterschaft in der Premier League, trotzdem sind viele Fans und Experten nicht zufrieden. Die Nordlondoner setzen vor allem auf ihre extrem stabile Defensive und die herausragende Stärke bei Standardsituationen.

Was aber noch mehr missfällt: Arsenal betreibt konsequentes Zeitspiel und bedient sich dieses Stilmittels, um den Gegner zu verunsichern und Vorsprünge über die Distanz zu bringen. Dies fiel auch am Samstagabend auf, allerdings reagierte der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert humorlos: Vor einer Arsenal-Ecke pfiff er zur Halbzeit, weil ihm die Ausführung Bukayo Sakas zu lange dauerte. Kurz nach dem Seitenwechsel sah Cristhian Mosquera die Gelbe Karte, weil er sich bei einem Einwurf zu lange Zeit gelassen hatte.

Trotz aller Kritik und der Niederlage gegen PSG feierten die Gunners am Sonntag in London mit einer großen Parade vor zehntausenden Fans den Gewinn des Meistertitels.