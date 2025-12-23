Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
TV-Guide und Übertragung der Champions League: Wo läuft welches Spiel in Deutschland live im TV und Livestream?

Sie ist Europas größter internationaler Vereinswettbewerb: Unter dem Dach der UEFA soll die Champions League packende Duelle und jede Menge Hochspannung versprechen. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der CL-Partien.

Seit 1955 gibt es die Champions League, damals noch unter dem Namen Europapokal der Landesmeister. Heute blickt sie auf eine große Historie mit Rekordsieger Real Madrid (15 Titel) und dem Rekordspieler Cristiano Ronaldo (183 Spiele) zurück. In jeder Saison duellieren sich die besten Mannschaften Europas um den begehrten Henkelpott.

Einen TV-Guide zur Übertragung der Champions League in Deutschland findet Ihr hier.

Kairat Almaty - Club Brügge
DAZN
Bodö/Glimt - Manchester City
DAZN
FC Kopenhagen - SSC Neapel
DAZN
Sporting CP - Paris Saint-Germain
DAZN
Real Madrid - AS Monaco
DAZN
Olympiakos Piräus - Bayer Leverkusen
DAZN
Villarreal - Ajax Amsterdam
DAZN
Inter Mailand - FC Arsenal
DAZN
Tottenham - Borussia Dortmund
Prime Video

TV-Guide und Übertragung der Champions League: Wo läuft welches Spiel in Deutschland live im TV und Livestream? - Aufteilung der Sender

DAZN ist die "Heimat der UEFA Champions League", denn 90 Prozent aller Spiele werden dort im TV und Livestream übertragen. Dementsprechend ist der Streamingdienst auch in der Saison 2025/26 im Bezug auf Einzelspiele und die Konferenz wieder Eure Anlaufstelle Nummer eins.

Allerdings gibt es einen weiteren Anbieter: Das Topspiel der Champions League läuft an jedem Dienstag exklusiv bei Amazon Prime Video.

Erst ab der Saison 2027/28 bis 2030/31 wird Paramount+ den Großteil der CL-Partien übertragen, DAZN ging bei der Verlosung leer aus. Prime Video zeigt dann das Mittwochs-Topspiel.

Champions League: Wer sind die Kommentatoren und Moderatoren in Deutschland?

Die TV- und Streaminganbieter haben ihre Teams für die Champions-League-Übertragungen neu aufgestellt.

Moderatoren

Zur Saison 2025/26 musste Prime Video Alex Schlüter ersetzen, der zur ARD/Sportschau gewechselt ist. Jonas Friedrich, bisher vor allem als Kommentator tätig, übernimmt nun die Rolle des Moderators der Champions-League-Übertragungen. Bei DAZN führen Laura Wontorra und Daniel Herzog als Moderatoren durch die Champions-League-Live-Sendungen.

Kommentatoren

Auch bei den Champions-League-Kommentatoren gibt es zur neuen Saison Veränderungen. Amazon Prime setzt künftig auf Hannes Herrmann als Hauptkommentator, der die Spiele gemeinsam mit Benedikt Höwedes als Co-Kommentator begleitet. Bei DAZN ist das Kommentatoren-Team dagegen breit aufgestellt. Regelmäßig im Einsatz sind unter anderem Jan Platte, Marco Hagemann, Lukas Schönmüller, Uli Hebel und Max Siebald.

Experten

Im Experten-Team von Amazon Prime Video gibt es in der Saison 2025/26 einige prominente Namen. Neu dabei ist Mats Hummels, der das bestehende Ensemble um Matthias Sammer, Christoph Kramer, Tabea Kemme, Josephine Henning sowie wechselnde Gäste ergänzt. Zu den DAZN-Experten zählen in dieser Champions-League-Saison unter anderem Michael Ballack und Sami Khedira.

TV-Guide und Übertragung der Champions League: Wo läuft welches Spiel in Deutschland live im TV und Livestream? - Der Steckbrief

FBL-EUR-C1-REALMADRID-ATLETICOGetty Images

FaktKurzinfo
OrganisatorUEFA
Gründung1955 (als Europapokal der Landesmeister; seit 1992/93 Champions League)
Teams

36

Spieltage

17

RekordspielerCristiano Ronaldo (183)
RekordtorschützeCristiano Ronaldo (140)
RekordsiegerReal Madrid (15 Titel)
