Presnel Kimpembe, ehemaliger Innenverteidiger von Paris Saint-Germain, war so etwas wie der heimliche Star des Champions-League-Finals am Samstagabend.
Obwohl er gar nicht mehr für PSG spielt: Wie eine Kultfigur zum heimlichen Star des Champions-League-Finals wurde
Presnel Kimpembe war Final-Botschafter von PSG
Als offizieller Final-Botschafter von PSG hatte Kimpembe vor dem Endspiel gegen den FC Arsenal in Budapest bereits die Champions-League-Trophäe gemeinsam mit Thierry Henry ins Stadion getragen. Der ehemalige französische Weltklassestürmer fungierte als Kimpembes Pendant auf Seiten Arsenals, für das er den Großteil seiner Karriere über spielte.
Nachdem Paris das dramatische Finale im Elfmeterschießen für sich entscheiden konnte, hatte Kimpembe im Rahmen der Siegerehrung weitere Auftritte. Zunächst war es die Aufgabe des Abwehrspielers, der mittlerweile in Katar bei Qatar SC spielt, den Henkelpott zur Übergabe zu bringen und an dem dafür vorgesehenen Ort zu platzieren.
Schon dabei war offenkundig, dass Kimpembe, der vergangenen Sommer aus Paris nach Katar wechselte, bei den PSG-Stars weiterhin sehr beliebt ist. Unter anderem herzte er mit Nuno Mendes und Joao Neves zwei seiner ehemaligen Mitspieler innig.
Einige Minuten später holten die Pariser Kimpembe dann auch zur Pokalübergabe mit dazu. Unter anderem Ousmane Dembele ermutigte den 30-Jährigen dabei dazu, den Henkelpott auch mal in die Höhe zu stemmen. Etwas verlegen nahm Kimpembe das Angebot an und reckte die Trophäe unter dem frenetischen Jubel seiner früheren Teamkollegen in den Budapester Abendhimmel.
- AFP
Champions-League-Finale: PSG bezwang Arsenal im Elfmeterschießen
Vergangenes Jahr hatte Kimpembe noch als PSG-Spieler den ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte feiern dürfen. Zwar hatte er in einer verletzungsgeplagten Saison wettbewerbsübergreifend lediglich fünf Einsätze absolviert und stand in der gesamten vergangenen CL-Spielzeit nur 18 Minuten auf dem Platz, für das Finale gegen Inter Mailand (5:0) hatte es Kimpembe aber in den Kader geschafft.
Am Samstag durfte PSG nun die erfolgreiche Titelverteidigung und damit seinen zweiten Henkelpott feiern. Kai Havertz hatte Arsenal früh in Führung gebracht, Mitte der zweiten Halbzeit glich Dembele per Elfmeter dann verdientermaßen aus. Beim 1:1 blieb es sowohl nach 90 als auch nach 120 Minuten, daher musste das Elfmeterschießen entscheiden. Dabei hatten die Franzosen die besseren Nerven, Arsenals Innenverteidiger Gabriel unterlief der entscheidende Fehlschuss. Der Brasilianer wurde daraufhin von Landsmann und PSG-Kapitän Marquinhos umgehend getröstet.
PSG-Ikone Presnel Kimpembe spielt mittlerweile in Katar
Obwohl er nicht mehr für PSG spielt, hat der erneute Gewinn des Champions-League-Titels für Kimpembe eine große emotionale Bedeutung. Insgesamt 20 Jahre lang hat der Verteidiger für den Serienmeister aus Frankreichs Hauptstadt gespielt, bereits 2005 hatte er im Nachwuchs von PSG begonnen.
Knapp zehn Jahre später erarbeitete er sich als 19-Jähriger einen festen Platz im Kader der ersten Mannschaft, bei der er später dann lange Stammspieler war. Zudem war Kimpembe über Jahre hinweg etablierter Bestandteil der französischen Nationalmannschaft, unter anderem stand er beim WM-Titel 2018 im Kader und kam dabei im abschließenden Gruppenspiel gegen Dänemark (0:0) zu einem Einsatz.
Seit Ende 2022 machte Kimpembe dann allerdings mehr und mehr sein Körper einen Strich durch die Rechnung. Wegen eines Achillessehnenanrisses konnte er zwischenzeitlich fast zwei Jahre lang gar nicht mehr spielen, sein Comeback gab er wenige Monate vor dem Champions-League-Triumph im vergangenen Jahr.
Danach wechselte Kimpembe zu Qatar SC, wo sein Vertrag Ende Juni ausläuft. In der abgelaufenen Saison hat er für den Verein aus Katar insgesamt elf Pflichtspiele bestritten.
- Getty Images Sport
Presnel Kimpembe: Seine Zahlen für PSG
Spiele
241
Tore
3
Titel
8x Französischer Meister, 6x Französischer Pokalsieger, 1x Champions-League-Sieger