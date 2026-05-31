Obwohl er gar nicht mehr für PSG spielt: Wie eine Kultfigur zum heimlichen Star des Champions-League-Finals wurde

Als offizieller Final-Botschafter von PSG hatte Kimpembe vor dem Endspiel gegen den FC Arsenal in Budapest bereits die Champions-League-Trophäe gemeinsam mit Thierry Henry ins Stadion getragen. Der ehemalige französische Weltklassestürmer fungierte als Kimpembes Pendant auf Seiten Arsenals, für das er den Großteil seiner Karriere über spielte.

Nachdem Paris das dramatische Finale im Elfmeterschießen für sich entscheiden konnte, hatte Kimpembe im Rahmen der Siegerehrung weitere Auftritte. Zunächst war es die Aufgabe des Abwehrspielers, der mittlerweile in Katar bei Qatar SC spielt, den Henkelpott zur Übergabe zu bringen und an dem dafür vorgesehenen Ort zu platzieren.

Schon dabei war offenkundig, dass Kimpembe, der vergangenen Sommer aus Paris nach Katar wechselte, bei den PSG-Stars weiterhin sehr beliebt ist. Unter anderem herzte er mit Nuno Mendes und Joao Neves zwei seiner ehemaligen Mitspieler innig.

Einige Minuten später holten die Pariser Kimpembe dann auch zur Pokalübergabe mit dazu. Unter anderem Ousmane Dembele ermutigte den 30-Jährigen dabei dazu, den Henkelpott auch mal in die Höhe zu stemmen. Etwas verlegen nahm Kimpembe das Angebot an und reckte die Trophäe unter dem frenetischen Jubel seiner früheren Teamkollegen in den Budapester Abendhimmel.