NBA-Star Giannis Antetokounmpo gewinnt den PlayStation Cup nach seinem Auftritt auf dem Spielfeld in Budapest (Anzeige)

Ausgetragen in der Puskás Aréna, wo Paris Saint-Germain am Vorabend nach einem Elfmeterschießen-Sieg gegen den FC Arsenal den Pokal der UEFA Champions League in die Höhe gestemmt hatte, brachte der PlayStation Cup „The Game After The Game“ in Budapest zum Leben.

Gemeinsam mit einem Team unter der Leitung des UEFA-Champions-League-Siegers John Obi Mikel wechselte Giannis vom Basketballcourt auf den Fußballplatz und spielte an der Seite globaler Creator, darunter Jules Lopez von GOAL's Front Three, während sie um die Platinum Trophy kämpften.

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Gegen Teams unter der Führung der Fußballlegenden Gilberto Silva, Blaise Matuidi und Cafu absolvierte Team Mikel eine Reihe intensiver Spiele, bevor es sich im Finale gegen Team Cafu dramatisch durchsetzte — und den PlayStation Cup im Elfmeterschießen gewann, genau wie PSG im Finale der UEFA Champions League am Abend zuvor.

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Für Giannis begann das Wochenende mit einer Hauptrolle bei der Zeremonie des UEFA-Champions-League-Finals und endete mit einem eigenen Pokal, als er Team Mikel half, ein unvergessliches Wochenende voller Fußball, Wettbewerb und Spiel in Budapest abzuschließen.

Das Finale der UEFA Champions League beginnt auf PS5.



