Zidane técnico da França? "Em algum momento ele será", opina Deschamps

Técnico francês, que acaba de renovar seu contrato até a Copa do Mundo do Qatar, está certo que Zizou acabará liderando os bleus

Didier Deschamps concedeu uma entrevista para o jornal francês Le Monde e revisou alguns dos aspectos atuais do futebol, concentrando-se na seleção francesa, a qual ele aponta para um nome.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

"O próximo treinador pode ser Zidane. Em algum momento será ele", disse.

Zinedine Zidane está no atualmente. O técnico, tricampeão da , é o responsável por resgatar o time espanhol nesta temporada.

Mais artigos abaixo

Mas ele se vê com força para continuar além do que diz seu contrato após a recente renovação até a no em 2022

"Quando você é treinador, não há limite de idade, são os resultados que o mantêm".