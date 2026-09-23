Zidane muda as posições de Mbappé, Dembélé e Olise

Zinédine Zidane inicia sua trajetória como treinador da seleção francesa em confronto com a Turquia, na próxima sexta-feira à noite, pela rodada de abertura da Liga das Nações da Europa.

Espera-se que "Zizou" adote o esquema (4-3-3), de forma diferente do estilo do técnico anterior, Didier Deschamps, em seu último período.

O jornal "L'Équipe" francês noticiou que Zidane não escondeu suas intenções desde a noite da última terça-feira, no centro de treinamento de Clairefontaine, enquanto a sessão desta quarta-feira reforçou a mesma tendência, com Kylian Mbappé posicionado pela esquerda, Ousmane Dembélé na posição de atacante centralizado e Michael Olise pela direita.

No meio-campo, é provável que Manu Koné jogue como volante, ao lado de Adrien Rabiot e Rayan Cherki como jogadores de ligação.

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Durante a primeira sessão coletiva quase completa, na última terça-feira, Mbappé ficou ausente por causa de um resfriado, e não participou do almoço nem do treino, mas presume-se que se recupere antes do confronto com a Turquia.

O "L'Équipe" mencionou que a opção ofensiva mais clara consiste em contar com Dembélé como atacante centralizado, e Mbappé pela esquerda, numa mudança em relação ao esquema (4-2-3-1) que Deschamps adotou durante sua última fase, com Michael Olise posicionado como armador.

Em outra decisão de organização, Zidane manteve a braçadeira de capitão com Mbappé quando ele participar, e nomeou 3 vices entre os que possuem o maior número de partidas internacionais na lista atual, sendo eles Dembélé com 67 jogos, Rabiot com 66 e Jules Koundé com 56, num passo semelhante ao sistema de antiguidade que Zidane adotou anteriormente no Real Madrid.

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