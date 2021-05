Zidane não garante permanência no Real Madrid: "Pode acontecer de tudo"

Técnico tem contrato até 2022, mas admite possibilidade de sair do clube merengue. "A verdade é que não sei o que vai acontecer"

Zidane não garantiu sua permanência no Real Madrid e colocou um ponto de interrogação no seu futuro. Em entrevista coletiva antes do jogo contra o Athletic Bilbao, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol, o técnico deixou a porta aberta para saída. Ele tem contrato até 2022.

"A verdade é que não sei o que vai acontecer. Estou aqui, isso sim, e amanhã vamos jogar e depois faltará uma última partida. O resto não sei, pode acontecer de tudo, isso é o Real Madrid. Minha força está no dia a dia, não vejo além do dia a dia. Não olho nem para o passado nem para o futuro, é o presente", disse.

Zidane adotou discurso parecido ao responder outra pergunta sobre o desejo de treinar o Real Madrid.

"Aproveito cada dia de verdade porque não sei o que vai acontecer daqui dois ou três anos. Por isso que desfruto cada momento e cada dia com meus jogadores. Quando os vejo treinar me emociono, gosto de vê-los treinando. Primeiro a competição, claro, mas isso é o dia a dia. Sei que sou um privilegiado e aproveito cada momento".

A Goal apurou que os jogadores do Real Madrid apostam na saída de Zidane para a próxima temporada. A dois jogos do fim do Campeonato Espanhol, o clube merengue é o segundo colocado , com 78 pontos, dois abaixo do líder Atlético de Madrid.