Do que o Real Madrid precisa para ser campeão da La Liga 2020-21?

Campeão espanhol em 2019-20, o time merengue ainda mantém viva a chance do bicampeonato; veja todos os cenários

O Real Madrid ainda está vivo na briga pelo título espanhol: com a vitória fora de casa sobre o Granada, por 4 a 1, o time ultrapassou o Barcelona, se tornou o principal perseguidor do Atlético de Madrid na tabela e tem chances reais de levantar a taça da La Liga .

Com 78 pontos, os merengues estão a dois do líder Atleti, faltando duas rodadas para o término da competição. O Barcelona é o terceiro com 76, enquanto o Sevilla é o quarto com 74, mas não tem mais chances de título devido aos critérios de desempate.

Veja, então, o que o Real Madrid de Casemiro, Militão, Vini Jr., Rodrygo, Benzema e cia precisa fazer para conquistar o título da La Liga.

Por mais que a vitória contra o Granada tenha sido fundamental, o Real Madrid ainda não depende só dele: o time precisa secar o Atlético de Madrid em seus últimos dois jogos . O time merengue visita o Athletic Bilbao e recebe o Villarreal, enquanto os Colchoneros recebem o Osasuna e visitam o Valladolid.

Entre os rivais, porém, o Real tem a vantagem nos critérios de desempate: o time fez quatro pontos no confronto direto, contra apenas um do rival. Assim, se ambos terminarem com o mesmo número de pontos, os merengues ficam com o título . Os Blancos também tem a mesma vantagem do confronto direto diante do Barcelona, outro que ainda está vivo - por aparelhos. Veja os cenários possíveis: