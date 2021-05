Athletic x Real Madrid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será neste domingo (16), pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Real Madrid visita o Athletic Bilbao neste domingo (16), às 13h30 (de Brasília), no estádio San Mamés, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, o torcedor acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletic Bilbao x Real Madrid DATA Domingo, 16 de maio de 2021 LOCAL San Mamés, Bilbao, ESP HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Merengues buscam a vitória fora de casa para seguir na luta pelo título / Foto: Getty Images

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, às 13h30 (de Brasília). Na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem mais ambições no campeonato, o Athletic Bilbao entra em campo neste domingo buscando atrapalhar os planos do rival. No entanto, o time terá desfalques: Capa, Muniain e Berchiche estão lesionados, enquanto Alvarez, Lekue e Zarraga são dúvidas.

💪 ¡Último entrenamiento de los leones en Lezama antes del #AthleticRealMadrid que se disputará mañana en San Mamés!



Egurre, mutilak‼️#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/tJV83yfjnH — Athletic Club (@AthleticClub) May 15, 2021

Já o Real Madrid precisa da vitória se quiser seguir na luta pelo título da La Liga. Os Merengues seguem sem poder contar com Vazquez, Carvajal, Sergio Ramos, Mendy e Varane, lesionados. Além disso, Toni Kroos teve contato com uma pessoa que testou positivo para covid-19 e, por isso, está cumprindo quarentena. No ataque, Vinicius Junior e Rodrygo podem aparecer ao lado de Benzema.

Provável escalação do Athletic Bilbao: Simon; De Marcos, Nunez, Martinez, Balenziaga; Berenguer, D Garcia, Vencedor, Morcillo; I Williams, R Garcia.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Odriozola, Militao, Nacho, Gutierrez; Valverde, Casemiro, Modric; Vinicius, Benzema, Rodrygo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Granada 1 x 4 Real Madrid La Liga 13 de maio de 2021 Real Madrid 2 x 2 Sevilla La Liga 9 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Villarreal La Liga 23 de maio de 2021 13h(de Brasília)

ATHLETIC BILBAO

JOGO CAMPEONATO DATA Huesca 1 x 0 Athletic Bilbao La Liga 12 de maio de 2021 Athletic Bilbao 2 x 2 Osasuna La Liga 8 de maio de 2021

Próximas partidas