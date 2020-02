Zidane "encosta" Rodrygo em 2020; volta de Hazard piora situação do brasileiro

Tempo dentro de campo do atacante caiu muito depois da virada do ano e não há perspectiva de que ele receberá mais oportunidades

De revelação da temporada a "apenas mais uma opção" em poucos meses. Esta é a situação que vive o atacante brasileiro Rodrygo no . Desde o início de 2020, Zinedine Zidane "esqueceu" da joia ex- , que só jogou 226 minutos dos 1020 que o time disputou em todas as competições.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Rodrygo estreou oficialmente pelo time principal do Real Madrid em Setembro do ano passado, na vitória contra o Osasuna - quando, inclusive, ele marcou um golaço. Desde então, no restante de 2019, o osasquense acumulou 495 minutos em LaLiga (1080 minutos possíveis, 12 jogos) e 270 minutos na Liga dos Campeões (360 minutos possíveis, 4 jogos). Seu desempenho na competição continental impressionou: quatro gols e duas assistências.

Mais times

Ou seja, desde que estreou até a última partida do Real Madrid em 2019, Rodrygo esteve em campo 53,12% do tempo total de jogos do Real Madrid. A imprensa e a torcida o consideravam o novo xodó da equipe e a revelação do ano.

Essa porcentagem, porém, caiu drasticamente em 2020. O atacante de 19 anos disputou apenas 22,15% dos minutos jogados pelo clube merengue. Com somente um gol neste ano em quatro jogos, Rodrygo ficou de fora até mesmo o banco de reservas nas últimas três partidas.

Mais artigos abaixo

A minutagem do brasileiro pode diminuir ainda mais com a volta de Eden Hazard ao time. Zidane conta mais com outras opções como Vinícius Júnior, Isco e Gareth Bale para atuar pelos lados de campo e formar dupla com o belga e Karim Benzema.

O próximo encontro do Real Madrid será fora de casa contra o , no sábado, pela LaLiga. Na quarta, dia 26, os merengues recebem o pela primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões.