Zane Monlouis: o jovem defensor do Arsenal tentando manter o sucesso recente de Hale End

Foi um golpe de sorte que mudou a vida de Zane Monlouis.

Ele tinha apenas sete anos de idade quando andava pela rua com seu pai, perto de sua casa, em Lewisham, no sudeste de Londres. Os dois estavam passeando pelo KFC quando avistaram um amigo da família, que tinha uma relação com o Arsenal. Eles acenaram e ele se aproximou.

Desde então, as coisas não foram mais as mesmas.

"Foi uma coisa estranha", disse Monlouis à GOAL em uma entrevista exclusiva. "Acontece que o avistamos e ele me perguntou se eu era bom no futebol".

"Eu disse 'sim', e acabei conseguindo um teste. Estou no Arsenal desde então. Se eu tivesse dito que não, provavelmente não teria tido a oportunidade".

Esse encontro fatídico foi há 10 anos, e a evolução de Monlouis no futebol tem sido ascendente desde então.

Um produto da famosa academia Hale End do Arsenal, o jovem zagueiro tem estado em uma rápida trajetória rumo ao futebol profissional e já causou impacto em nível inferior a 23 anos.

Agora, o jovem de 18 anos de idade está se preparando para se juntar à longa história de sucesso do Hale End, que revelou estrelas da equipe principal do Arsenal.

"O nome Hale End tem um grande prestígio agora, desde que jogadores como [Bukayo] Saka e [Emile] Smith Rowe surgiram", disse Monlouis. "E eu estou obviamente muito orgulhoso disso. Mas sinto que há muito mais para vir de Hale End também, não só eles".

"Eu sinto que posso contribuir, assim como alguns dos meus colegas de equipe com quem estive desde o início".

Monlouis acrescentou: "Ver o que Emile e Bukayo fizeram me inspira muito, porque eu costumava vê-los por aí quando me juntei à equipe".

"Eu costumava vê-los jogar e costumava ficar maravilhado com algumas das coisas que eles faziam tão jovens".

"Então, obviamente, eles me inspiraram, porque mostra que se eles podem fazer isso, é possível que outros também façam".

Conheça os maiores jovens talentos do futebol no NXGN:

Para Monlouis, o futebol sempre fez parte de seu DNA.

Nascido em uma família fanática por futebol, sendo o mais novo de três irmãos, era muito raro que ele não tivesse uma bola a seus pés.

Ele começou jogando no Dulwich Hamlet antes de começar sua jornada no Arsenal.

"Eu torcia para o Arsenal", disse ele. "Então, isso foi bom. Meu pai e meus irmãos eram torcedores, então simplesmente os segui. Eu amava o Thierry Henry".

"Lembro quando assinei, fiquei tão feliz em assinar pelo clube que torci e toda a minha família torcia. Foi uma coisa importante para mim".

Durante seus primeiros anos no Hale End, Monlouis começou como atacante, e foi só quando Luke Hobbs, que agora é assistente técnico da academia do Arsenal, o transferiu para a defesa para um jogo que ele começou a gostar do papel de zagueiro.

"Acho que foi um jogo contra o Colchester", lembrou ele. "Não consigo me lembrar qual era a faixa etária, mas não gostei no início. Mas agora eu abracei a posição, me adaptei".

"Eu diria que sou mais forte quando tenho a posse. Sou composto com a bola e posso escolher um passe.

"Sinto que sempre posso fazer o time avançar de trás para frente, seja um passe longo, ou quebrar a linha para um meio-campista. Esse é o meu atributo mais forte".

Monlouis assinou seu primeiro contrato profissional com o Arsenal quando completou 17 anos, em outubro de 2020, e fez sete partidas pela equipe sub-23 durante sua primeira temporada como jogador em tempo integral. Mas depois de um início encorajador da atual campanha, seu progresso foi interrompido por uma lesão.

Uma lesão no tendão o colocou de lado em dezembro, e ele só deve voltar no final de fevereiro.

Para um jogador que não está acostumado a nenhum tempo significativo na sala de tratamento, é um período frustrante, mas ele está determinado a fazer o melhor possível.

"Agora está começando a ficar um pouco cansativo estar apenas na academia todos os dias", admite ele. "Mas eu sei que tenho que passar por isso. Vou trabalhar todos os dias para tentar voltar a ficar em forma o mais rápido possível. Isso é tudo o que posso fazer".

Antes de sua lesão, Monlouis estava se tornando um rosto familiar na primeira equipe em Londres Colney.

Depois de ter se mudado da academia para o centro de treinamento principal do Arsenal em tempo integral, ele recebia frequentemente a ligação de Mikel Arteta para passar um período treinando com a equipe principal".

E embora às vezes tenha sido uma curva de aprendizado íngreme, a experiência é algo que Monlouis acredita que o ajudou a se sentir mais em casa, longe do conforto familiar de Hale End.

"Foi um pouco difícil no início porque eu era apenas um jovem garoto", disse ele. "Obviamente, quando eu era um sub-16 em Hale End, eu só estava acostumado a ver pessoas mais jovens do que eu".

"Mas quando eu estava no primeiro ano na escola e perto do sub-23 e da primeira equipe, foi um grande salto para mim porque tive que me adaptar a estar em um ambiente totalmente diferente".

"Eu tinha visto os jogadores do time principal apenas na TV, mas de repente eu estava os vendo pessoalmente e estava enfrentando jogadores como [Pierre-Emerick] Aubameyang e [Alexandre] Lacazette no treinamento. Foi uma grande experiência".

Monlouis acrescentou: "[Gabriel] Martineli realmente se destacou. Ele é tão perspicaz. Num segundo você o vê, no segundo seguinte ele se foi. Ele é tão rápido e é um bom finalizador também. E sendo do Brasil, ele tem aquele talento. Ele vai ser um jogador de primeira".

O foco de Monlouis agora, no entanto, é puramente o sub23 e voltar à boa forma o mais rápido possível.

O treinador Kevin Betsy causou um grande impacto desde que substituiu Steve Bould no meio do ano, com os jovens Gunners firmemente na corrida pelo título da Premier League 2 na metade da temporada.

Com tantos jogadores avançando juntos em Hale End, há uma estreita ligação entre a equipe e todos eles estão florescendo sob a orientação de Betsy.

"É emocionante", disse Monlouis. "Parece uma família, porque conheço a maioria deles há muito tempo. Até mesmo os novos jogadores que vieram são muito bem recebidos e eu sinto que as coisas vão melhorar cada vez mais.

"Obviamente há brincadeiras fora de campo, mas em campo todos sabem que é só para ficar sério".

O jogador da seleção inglesa sub-17 acrescentou sobre Betsy: "Kevin é ótimo para se trabalhar junto. Sinto que posso aprender muito, sua atenção aos detalhes é ótima".

"Ele permite que os atacantes e os defensores se expressem. Ele não gosta muito que a bola vá longe e isso nos permite trabalhar em nosso jogo e tentar sair de situações difíceis. Ele nos encoraja a fazer isso e ele melhorou muito meu futebol".

Então, o que o futuro reserva para Monlouis?

Por enquanto, todo o seu foco está no período de reabilitação após sua lesão no tendão e, em seguida, em terminar bem a temporada com o sub 23.

Além disso, porém, ele admite que um período de empréstimo é algo que ele gostaria de experimentar.

Mais artigos abaixo

"Um empréstimo seria uma coisa importante", disse ele. "Eu gostaria de sair e ganhar alguma experiência de primeira equipe".

"Eu sinto que é um grande salto porque é muito mais exigente, os treinadores, os jogadores, o ambiente, os vestiários. É tudo muito diferente das academias e se você puder se adaptar bem, pode melhorar seu desempenho em campo. Basta olhar para Emile, Dan Ballard e alguns outros".

"Se você conseguir adaptar seu jogo o suficiente e levar as coisas no seu ritmo, um empréstimo pode levar seu jogo para o próximo nível. Então, depois disso, seria tentar entrar na primeira equipe do Arsenal. Esse é meu objetivo principal".