Harvey Vale: a joia do Chelsea que tentou mudar o nome para Ronaldo

Muita coisa mudou no Chelsea desde que Thomas Tuchel substituiu Frank Lampard no comando técnico, e nada mais do que oportunidades que foram oferecidas aos talentos da academia do clube.

Durante os 18 meses de mandato de Lampard, uma grande quantidade de jovens ingleses entraram para o time dos Blues. Embora nem todos tenham ficado em Stamford Bridge, não há dúvida de que um caminho estava começando a ser traçado entre as categorias de base e a equipe principal.

E mesmo que esse caminho não tenha sido cortado por Tuchel, já que Trevoh Chalobah surgiu ao longo da reta final de 2021, é claro que os jogadores de origem local têm que superar uma série de obstáculos antes de ganhar oportunidades sob o comando do técnico alemão.

Chalobah, por exemplo, jogou mais de 100 partidas profissionais enquanto esteve emprestado para vários clubes antes de ter sua chance de voltar ao Chelsea. E até agora nesta temporada apenas um jovem da bse entrou no time do Tuchel.

Harvey Vale esteve no banco tanto na Liga dos Campeões quanto na Copa Carabao neste período, e parece que estará novamente quando o Chelsea enfrentar o Brentford, na quarta-feira, pela mesma competição, já que Tuchel enfrenta tanto lesões quanto uma série de casos de Covid-19 dentro de seu elenco.

Ao contrário de alguns de seus antecessores no oeste de Londres, Tuchel tem observado pessoalmente a juventude do Chelsea quando sua agenda permite. Vale compreensivelmente chamou sua atenção após algumas atuações vitoriosas pelo sub-23 nos últimos meses.

O jovem de 18 anos se tornou assunto nos treinamentos do clube em termos de ser o próximo jovem a ser revelado, embora haja alguns assuntos a serem resolvidos primeiro, antes que ele comece a lutar pela vaga no time.

Season done, onto the next 💫… pic.twitter.com/fy7j0wkMaO — Harvey Vale (@harvey_vale) May 21, 2021

Vale, que se juntou ao Chelsea vindo de Fulham aos 13 anos de idade, está prestes a entrar nos 18 meses finais de seu contrato. As negociações para a renovação já começaram, já que os campeões europeus pretendem evitar a repetição da janela de meio de ano em 2021.

Os jovens Valentino Livramento e Lewis Bate, altamente conceituados, deixaram o clube por um preço reduzido quando entraram no último ano de seus acordos profissionais de três anos. E eles não foram os únicos jovens do Chelsea que foram em busca de novos ares durante a janela de transferência.

Os gigantes da Premier League têm muito a fazer, então, para convencer Vale - que é amigo tanto de Livramento, que está no Southampton, quanto de Bate, que foi para o Leeds United - a não seguir os dois pela porta de saída. Se eles conseguirem, então poderiam colocar à disposição de Tuchel outro jogador versátil e de alta qualidade.

Conheça os maiores jovens talentos do futebol no NXGN:

"Ele é um jogador nato e faz parecer fácil", disse Tom Joyce, um técnico de performance esportiva que trabalhou com a Vale, assim como Livramento, durante o meio de 2021, à GOAL. "Ele é dedicado e um trabalhador realmente esforçado".

"Quando eu lhe ensino algo novo, ou o convenço a realizar um exercício, ele não vai parar até que acerte. Ele é determinado, e eu gosto disso em um atleta. Tem grande precisão de passe e um tiro inacreditável, também".

"Ele trabalha duro, então só precisa se manter consistente, trabalhar nos bastidores e ganhar todas as vantagens que puder".

"Acredito que Harvey logo seguirá Tino nas aparições regulares na Premier League, como ele (Livramento) demonstrou ser capaz de fazer a transição do sub-23. Tem sido excepcional".

Muitos desses atributos podem ser vistos quando a Vale está em ação, independentemente da posição em que o jovem inglês esteja colocado.

Ele opera melhor como meio-campista de ataque central, embora ele também tenha impressionado como um ponta-esquerda invertido em alguns momentos. Os treinadores inclusive já experimentaram usá-lo em uma função mais tradicional de meio-campo central e de lateral esquerdo ao longo dos anos, mas é no último terço que ele realmente prospera.

Ele ganhou sua primeira convocação internacional aos 15 anos de idade antes de marcar 20 gols pelo time sub-16 do Chelsea na temporada 2019-20. Essa temporada também lhe rendeu 20 minutos de jogo pelo time principal em um amistoso de pré-temporada contra o Brighton.

Ele sustentou a confiança ao marcar sete gols e 12 assistências em várias categorias em 2020-21. E já está no caminho certo para ao menos igualar esses números nesta temporada, já tendo marcado seis vezes e dado três assistências.

Ele também possui excelentes qualidades de liderança, e já vestiu a braçadeira de capitão tanto no clube como na seleção nesta temporada, mostrando uma maturidade que ele possui desde jovem.

"Sempre admirei meus pais porque é provavelmente um dos trabalhos mais difíceis", disse ele ao site oficial do Chelsea. "Eu me mudei de casa quando tinha 13 anos e sei que foi difícil para eles, eu os admiro muito."

Seu ídolo do futebol, no entanto, pode não cair tão bem entre os torcedores de Stamford Bridge.

"No futebol, [meu ídolo] era definitivamente Cristiano Ronaldo", revelou ele. "Quando eu era mais jovem, implorei à minha mãe que me deixasse mudar meu nome para Ronaldo, mas olhando para trás, fico feliz que ela não me deixou".

Vale certamente seguiu os passos de Ronaldo em termos de melhoria de sua estatura física, e depois de uma intertemporada dedicada a a crescer, ele tem sido uma figura dominante nos jogos das equipes juvenis, e não parecia deslocado nas várias ocasiões em que esteve. convocado para treinar ao lado do time principal de Tuchel.

Uma primeira aparição profissional agora aguarda o atacante nascido em Haywards Heath, enquanto o Chelsea mais uma vez tenta mostrar que não foi apenas sob o comando de Lampard que a crias da academia puderam se destacar e prosperar no mais alto nível.