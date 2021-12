Hugo Ekitike: o jovem artilheiro da Ligue 1 que se espelha em Mbappé

Com nada menos que 1,90 m de altura, Hugo Ekitike é uma grande promessa do futebol francês com apenas 19 anos de idade. O atleta tem sido destaque da Ligue 1 e, até o momento, marcou oito gols e três assistências em 17 partidas disputadas pelo Reims.

Apesar da altura, o jogador é rápido e habilidoso, além da surpreendente visão de jogo, mesmo ainda tão jovem. Aos 10 anos, aproximadamente, Ekitike jogava pelo Cormontreuil, também da França, onde desenvolveu o destaque que o levou para o Reims.

Em certo verão, o garoto fora convidado para passar as férias com a família do seu treinador na época, Jean "Nano" Philippe, quando encontrou um casaco do Reims num armário do Trailler em que viajava, o qual serviu a ele, assim como o contrato assinado pouco tempo depois com o clube francês: "As crianças o experimentaram (o casaco); era grande demais para meu filho, mas se encaixava perfeitamente em Hugo, então ele o guardou. Pouco depois das férias, ele assinou um acordo de não solicitação para entrar na academia do Reims".

Pelo Cormontreuil, Nano reforça que Hugo fez tantos gols a cada torneio disputado que nem ele mesmo era capaz de contar. Apesar disso, não era egoísta dentro de campo, sendo também um bom assistente: "Nos jogos, se ele pudesse fazer um passe estando na frente do gol, ele não hesitaria, pois sabia que era a escolha mais inteligente". No meio tempo em que chegou ao Reims, o atleta viajou a Dinamarca para atuar pelo Vejle, marcando três gols e duas assistências em 11 duelos disputados, enfrentando grandes zagueiros, além de ter ficado num novo território sozinho, com apenas 18 anos e muita segurança.

Hugo é um garoto caseiro como qualquer outro jovem, disse um amigo próximo a ele: passa o Natal com a família, fica um tempo com os avós e assiste séries do momento. "Você não vai vê-lo ir a Dubai no Natal", relata o colega.

Como um jovem promissor, nada melhor do que se inspirar em outro garoto novo e também gigante no futebol atual. Ekitike revelou que o atleta que mais observa e se espelha no momento é Kylian Mbappé: "É isso que significa ser um jogador de alto nível e é isso que eu quero ser", disse ele a Foot Mercato.

Apesar de não ter tanto nome fora da França ainda, Hugo tem habilidade e futebol para mostrar, então é melhor que os zagueiros fiquem atentos com o mais novo grandalhão da Ligue 1.

O próximo duelo do Reims é no primeiro domingo de 2022 (02) pela Copa da França, contra o Thaon. Neste jogo, Hugo pode ficar ainda mais perto dos 20 gols na carreira como profissional.