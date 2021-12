Zalan Vancsa: o jovem talento húngaro que despertou interesse na Premier League

Há alguns meses, pela primeira vez em dois anos, David Manasseh embarcou em um vôo com destino ao exterior.

O superagente, que negociou alguns dos maiores acordos do mundo, incluindo a transferência de Gareth Bale para o Real Madrid, teve um destino incomum. Ele estava voando para a Hungria para conhecer um garoto chamado Zalan Vancsa.

A empresa de Manasseh, ICM Stellar Sport, representa alguns dos jogadores de elite do futebol mundial, desde Jack Grealish até os melhores jovens talentos como Jeremy Doku e Eduardo Camavinga.

Eles vinham acompanhando Vancsa há um ano, e Manasseh estava interessado em fazer do jovem de 17 anos seu primeiro cliente húngaro. Também não demorou muito, antes que os dois colocassem a caneta no papel em um acordo que encerra o que tem sido um ano marcante para o jovem jogador.

Desde as façanhas de Vancsa na primeira divisão da Hungria com MTK Budapest, até seus impressionantes cinco gols e duas assistências em quatro jogos da UEFA Youth League, ele se estabeleceu como um dos melhores talentos a ter surgido na Hungria no século 21.

Sua ascensão surpreendeu até mesmo os mais fervorosos entusiasta de futebol no país. Mas a verdade é que o destino de Vancsa já havia sido traçado antes mesmo de seu nascimento.

Sweet Jesus. Here is Zalán Vancsa’s goal for MTK Budapest’s U19 side in the UEFA Youth League last week. 🇭🇺👀 pic.twitter.com/QLllioNXOc — Hungarian Football 🇭🇺 (@HungaryFooty) November 9, 2021

O futebol está no sangue de Vancsa. Seu pai, Miklos, jogou cerca de 300 jogos na primeira divisão da Hungria, representando times como MTK Budapest e Videoton.

Era natural que Zalan se dedicasse ele mesmo ao esporte.

"Eu me lembro, ele ainda não andava, estava apoiado no sofá, mas já estava chutando uma bola", disse Miklos Vancsa à GOAL.

"Quando ele começou a andar, o futebol já era uma parte central de sua vida".

O irmão de Zalan, Milan, concorda.

"Ele jogava futebol todos os dias depois da escola, correndo por aí trocando de camisa de futebol e fingindo marcar - ele era completamente apaixonado pelo jogo".

Zalan entrou para o antigo clube de seu pai, o MTK Budapest, ainda jovem. Na base, ele se destacou imediatamente e, aos 15 anos, Vancsa estava treinando regularmente com o primeiro time do clube e destruindo na liga sub-19 da Hungria.

"Eu o vi jogando no sub-19 pela primeira vez". Michael Boris, que fez de Vancsa o segundo jogador mais jovem da história da MTK com apenas 16 anos e 180 dias em abril de 2021, relembra à GOAL.

"Uau! Ele era muito rápido e tinha uma técnica excelente. Eu gostava que ele fosse muito hábil, mas não ficava apenas com a bola, podia terminar a ação com um passe-chave ou com um chute".

No meio do ano, Boris foi demitido de seu cargo de gerente do MTK, mas seu sucessor, Giovanni Costantino, compartilhou sua admiração por Vancsa.

"Acho que ele tem algo a mais, algo que é especial. Ele tem potencial, precisa trabalhar com certeza, mas tem todas as habilidades para ser um jogador de ponta", disse Costantino à GOAL.

Sob comando de Costantino, Vancsa chamou a atenção durante a pré-temporada, até mesmo como capitão da equipe principal, e suas atuações foram suficientes para garantir uma vaga no time principal do clube.

A primeira aparição competitiva de Vancsa com o seu novo treinador foi memorável, quando Costantino o tirou do banco, contra o Ujpest, em agosto, a 20 minutos do final da partida, enquanto o MTK perdia por um gol.

"Eu disse a ele para estar pronto porque ia entrar e decidir a partida", riu Costantino. Mal sabia ele que suas palavras se tornariam proféticas.

O atacante do MTK, Bojan Miovski, diminuiu a diferença para empatar o jogo dois minutos após a entrada de Vancsa e, aos 90 minutos, parecia que o jogo estava chegando a um empate. Ambas as equipes ficaram inativas e o ritmo do jogo diminuiu.

Ainda cheio de energia, Vancsa, porém, não desistiu do pedido de Costantino. Ele foi atrás de uma bola esperançosa de Miovski e interceptou um passe apressado. A bola atravessou o seu caminho e Vancsa mandou no fundo da rede com uma finalização que decidiu o jogo a favor do MTK.

W barwach MTK Budapest zadebiutował zawodnik z rocznika 2004 i przywitał się z seniorską piłką zdobyciem zwycięskiej bramki w doliczonym czasie gry - Zalan Vancsa 👏 pic.twitter.com/rBzYJJlzUK — Jarek Gambal (@JarekGambal) August 24, 2021

Esse gol fez dele o jogador mais jovem da história do clube a marcar na primeira divisão em 100 anos, e o sexto mais jovem a marcar na primeira divisão da Hungria, sendo que Vancsa apenas um mês a mais do que Ferenc Puskas quando ele encontrou a rede pela primeira vez.

"Todo o ano de 2021 que Zalan produziu foi incrível", disse Miklos Vancsa. "Às vezes, acordo pela manhã e me belisco e me pergunto se isto está realmente acontecendo conosco".

Tendo se tornado o centro das atenções tão jovem, alguns lutariam contra a atenção recebida, mas Vancsa tem prosperado sob pressão.

Além da média de 0,44 gols por jogo defendendo o primeiro time do MTK nesta temporada, Vancsa - que é destro, mas joga predominantemente pela esquerda - também chamou a atenção na UEFA Youth League.

Com o MTK no caminho de "Campeões Nacionais" na competição, Vancsa registrou sete gols em apenas 350 minutos contra o Sparta Praga e Genk, antes que o time belga derrubasse os húngaros na segunda rodada.

A única coisa que falta no quebra-cabeça é o reconhecimento no cenário internacional. Vancsa marcou dois gols e registrou uma assistência contra a Sérvia pela seleção sub-17 da Hungria no início deste ano, mas apesar de seus minutos regulares na primeira divisão húngara, ele ainda não foi convocado para defender a seleção nos níveis sub-19 ou sub-21.

Essa é uma jogada que não só surpreendeu seu pai, mas também os olheiros da Premier League.

"Um olheiro [de um campeão recente da Premier League] foi à partida da Hungria contra a Itália, em novembro, esperando ver Zalan. Quando ele viu que não estava no time, ficou muito surpreso", disse Miklos Vancsa. "Ele não podia acreditar que os treinadores o tinham ignorado".

Com o interesse não só da Premier League, mas dos principais clubes da Liga dos Campeões de toda a Europa, Vancsa provavelmente não será ignorado para sempre.

"Eu sei que ele pode saltar muitos obstáculos", concluiu o pai do Vancsa. "Ele sabe que tem que lutar por sua carreira. Não haverá tapetes vermelhos. Ele é um lutador e está pronto para esse desafio".

"Ele é um trabalhador, nunca reclama, dá tudo". Acredito que tem a mentalidade para dar o próximo passo em sua carreira", concordou Costantino.

Com o aumento do interesse no futebol do Vancsa, o próximo desafio será encontrar o clube certo para ajudar a sua evolução como jogador de futebol. Um desafio que o ICM Stellar e David Manasseh estão bem preparados para enfrentar.