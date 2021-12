Marvel: será que a joia do Real Madrid pode ser o substituto de Sergio Ramos?

Com Sergio Ramos e Raphael Varane tendo ambos deixado o Santiago Bernabéu na última janela de transferências, o Real Madrid está de olho no seu sistema defensivo do futuro.

A chegada de David Alaba e a evolução de Éder Militão significa que a equipe merengue pode ter encontrado uma boa dupla para o futuro, ainda que o clube siga de olho em Antonio Rudiger, do Chelsea, para a próxima janela.

E enquanto a torcida do Real Madrid normalmente fica empolgada com contratações de peso desembarcando no Santiago Bernabéu, costumam apoiar ainda mais quando um jovem jogador formado em casa mostra ter potencial para jogar nos profissionais.

Ainda que esteja cedo para falar, existem expectativas que Marvelous Antolin Garzon - mais conhecido com Marvel - possa dar esse passo nos próximos anos e se tornar o futuro da defesa do Real Madrid.

O jovem de 18 anos vem impressionando todos que já o assistiram jogar até agora na temporada, tendo chamado a atenção ao fazer a transição para o Real Madrid Castilla.

Marvel jogou suas três primeiras partidas na terceira divisão espanhola pelo sub-23 do clube em outubro, mostrando tanto seu talento quanto sua compostura pela equipe treinada por Raúl.

Sua melhor performance veio no empate por 0 a 0 contra o Barcelona B no "miniclásico". E depois do jogo, ninguém menos do que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, foi para os vestiários o parabenizar pela grande atuação no clássico.

El futuro ya está aquí.



🦸‍♂️Así juega Marvel, el próximo "superhéroe" de la defensa del Real Madrid.



Partido completo del #RMCastilla frente al Barça B.



📹@FabricaMadrid #FelizDomingo pic.twitter.com/eGM3qnGMia — MRH Football (@MRHFutbol) October 17, 2021

Desde então retornou ao sub-19, mas já recebeu oportunidades para treinar com o time profissional em mais de uma ocasião quando Zinedine Zidane ainda era o técnico da equipe, mostrando que o espanhol é bem quisto dentro do Real Madrid.

Um passo relevante para o garoto que chegou na Espanha como um bebê, trazido pela sua mãe nigeriana, que afirmou para autoridades que Marvel teria nascido em Casablanca, Marrocos.

Marvel não conheceu seus pais biológicos, porém, e foi adotado com apenas três anos de idade por Diego e Isabel, com quem divide seu tempo após a separação do casal.

Tende a passar, porém, mais dias com Isabel, que vive no bairro de Atocha, próximo ao CT do Real Madrid. Isso permite que Marvel consiga ir treinar via transporte público, sem precisar de um deslocamento maior.

Conheça os maiores jovens talentos do futebol no NXGN:

"É um garoto normal," seus pais relatam para a GOAL. "Adora pássaros e tem muitos em casa. Também é apaixonado por flamenco e adora Camaron (um cantor popular de flamenco na Espanha."

Além de viver próximo ao CT e ir treinar de metrô, Marvel também tem mais uma coisa em comum com Raúl - passou parte da sua carreira nas categorias de base do outro lado da cidade, no Atlético de Madrid.

Tendo começado sua trajetória no Real, Marvel assinou com o Atleti em 2011/12. Não ficou muito tempo, porém, antes de acertar com o Alcala, das divisões inferiores, e com o Rayo Vallecano, em 2015.

Foi lá onde o garoto chamou novamente a atenção dos olheiros do Real Madrid, que o levaram para o centro de treinamentos da base em Valdebebas antes do início da temporada 2016/17.

"Eu nunca vou esquecer ele," conta Angel Dongil, treinador de Marvel no Rayo Vallecano, para a GOAL. "Ele já tinha passado por Real Madrid e Atlético e eu descobri ele em Alcala. Não conseguia imaginar que um garoto com todo aquele potencial não estava em um dos grandes clubes da cidade, então o levei para o Rayo."

"Ele passou um ano conosco porque o Real não demorou até levar ele de volta - e olhe o nível agora!"

Canhoto, com 1,84m e reconhecida pela ótima condição física, velocidade e técnica para conduzir a bola nos pés, Marvel já foi comparado a Samuel Umtiti e modela seu jogo na lenda do Real Madrid, Sergio Ramos. Seu ídolo? Karim Benzema, é claro.

Suas performances recentes no Castilla levaram o Real a considerar lhe oferecer um novo contrato, mesmo que seu vínculo atual vá até 2025.

Alguns rumores apontam o Manchester United como possível interessado em levar Marvel para Old Trafford, mas a GOAL pode confirmar que nenhum clube da Premier League fez uma proposta oficial pelo defensor.

Seu futuro, então, será em Madrid, mas quão longe ele poderá chegar?

"Não vejo um teto para ele," explica seu empresário, Alfonso Zapata, para a GOAL. "O conheço desde o Infantil B (sub-16) e ele melhora a cada ano."

O clube merengue espera que Marvel continua se desenvolvendo, se torne titular no Castilla e eventualmente, ganhe minutos no time profissional.

Já convocado para o sub-19 da Espanha, vem tendo o seu talento reconhecido nacionalmente, não só dentro do Real Madrid. E muitos esperam que a trajetória termine com o defensor sendo um dos melhores do mundo... e um nome conhecido em todo o planeta.