Ypiranga x Novorizontino: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (9), pela sétima rodada da Série C; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Ypiranga recebe o Novorizontino nesta sexta-feira (9), às 20h (de Brasília), no Colosso da Lagoa, em duelo válido pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Nsports, na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ypiranga x Novorizontino DATA Sexta-feira, 9 de julho de 2021 LOCAL Estádio Colosso da Lagoa - Erechim, RS HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Francisco Carlos do Nascimento (AL)

Assistentes: Pedro Jorge Santos de Araujo e Rondinelle dos Santos Tavares (AL)

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

ONDE VAI PASSAR?



As equipes brigam diretamente pela liderança do Grupo B, ambas equipes possuem 13 pontos / Foto: Guilherme Vieira/Grêmio Novorizontino

A TV Nsports, na internet, é o serviço de streaming que vai transmitir o jogo desta sexta-feira, às 20h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ypiranga e Novorizontino estão no Grupos B, do Campeonato Brasileiro da Série C, ambas as equipes estão empatadas com 13 pontos e só perdem no saldo de gols, quem vencer a partida fica de olho no confronto entre Botafogo-SP x Criciúma, pensando na liderança do grupos.

O Ypiranga vem de um resultado muito importante contra o Oesta, uma vitória por 4 a 2, e não deve ter nenhum desfalque para a partida. Já o Novorizontino derrotou o Botafogo-SP no último minuto da partida, e deve ter um time completo para essa partida.

Provável escalação do Ypiranga: Deivity; Muriel, Douglas, Kanu, Michael; Jonathan, Silvano, Clayton; Quirino, Sodré e Dico.

Provável escalação do Novorizontino: Giovani; Lucas Mendes, Edson Silva, Bruno Aguiar, Léo Baiano; Reverson, Cléo Silva, Rosa; Queiroz, Pereira e Willean Lepo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

YPIRANGA

JOGO CAMPEONATO DATA Ypiranga 0 x 0 Figueirense Série C 28 de junho de 2021 Oeste 2 x 4 Ypiranga Série C 3 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ituano x Ypiranga Série C 18 de julho de 2021 16h (de Brasília) Ypiranga x São José Série C 24 de julho de 2021 15h (de Brasília)

NOVORIZONTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Criciúma 1 x 0 Novorizontino Série C 27 de junho de 2021 Novorizontino 1 x 0 Botafogo-SP Série C 3 de julho de 2021

Próximas partidas