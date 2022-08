Yan Souto, zagueiro do Goiás, é sugerido a Porto, Villarreal e CSKA

Defensor de 20 anos tem multa rescisória de 10 milhões de euros e contrato até dezembro de 2024 na Serrinha

O zagueiro Yan Souto, do Goiás, foi oferecido a três clubes da Europa no mercado da bola. O nome do atleta foi sugerido ao Porto (POR), ao Villarreal (ESP) e ao CSKA (RUS), como soube a GOAL.

Reserva do time comandado por Jair Ventura, o atleta foi oferecido aos três clubes europeus nesta janela de transferências. Os clubes ainda não se posicionaram sobre a situação do jogador.

O Goiás não define um preço para vendê-lo, mas está disposto a ouvir propostas pelo jogador no mercado da bola. Ainda não foi apresentada uma proposta pelo jovem.

A multa rescisória de Yan Souto é de 10 milhões de euros (R$ 52,5 milhões na cotação atual). O jogador tem contrato na Serrinha até dezembro de 2024.

O zagueiro tem 18 partidas pelo Goiás em 2022, com 1.155 minutos em campo. Ele foi titular em 11 jogos e atuou como reserva em outros sete compromissos.