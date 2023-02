Wydad Casablanca x Al Hilal ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Mundial de Clubes

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pelas quartas e final da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Wydad Casablanca e Al Hilal entram em campo na manhã deste sábado (4), às 11h30 (de Brasília), em Rabat, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, da Cazé TV, do Fifa+, e do Globoplay, no streaming, e do GE na internet.

Atual campeão africano e marroquino, o Wydad Casablanca se adapta ao estilo de seu novo treinador, Mehdi Nafti. O time não terá Zouhair El Moutaraji, que está lesionado e é um de seus principais jogadores do elenco. No entanto, a equipe do país anfitrião conta com o apoio em peso de sua torcida.

Do outro lado, o Al Hilal é o vice-lider do campeonato saudita. O time tem em seu elenco Michael e Cuéllar, ambos ex-jogadores do Flamengo. Outros conhecidos do elenco são Moussa Marega e Salem Al Dawsari, que se destacou na Copa do Mundo.

Vale lembrar que quem vencer este confronto irá enfrentar o Flamengo na próxima terça-feira (7), às 16h (de Brasília), em Tanger. Veja a tabela completa de jogos aqui.

Prováveis escalações

Escalação provável do Wydad Casablanca: Tagnaouti; Zola, Farhane, Aboulfath, El Amloud; Jabrane, Haimoud; Ellafi, Jaadi, Serrhat; El Hassouni.

Escalação provável do Al Hilal: Al-Owais; N. Al-Dawsari, Al-Bulaihi, Jang, Abdulhamid; Vietto, Cuellar, S. Al-Dawsari; Michael, Al-Sherhi, Marega.

Desfalques

Wydad Casablanca

Zouhair El Moutaraji está lesionado.

Al Hilal

Sem desfalques confirmados.

Quando é?