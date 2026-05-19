Wouter Goes se vê jogando na Série A. Foi o que afirmou o zagueiro de 21 anos do AZ no programa de entrevistas “Rondo”, da Ziggo Sport.

Parece que Goes está em suas últimas semanas no AZ. O jogador de Amsterdã ainda tem contrato até meados de 2028, e renovar não é sua primeira opção.

Goes é questionado sobre qual competição estrangeira ele gostaria de jogar. “Acho a Série A uma competição muito bonita.”

“Acho que ela também combina muito bem comigo. Em um bloco baixo, como se fosse jogar xadrez”, disse Goes.

Mais adiante em sua carreira, o jogador da seleção juvenil ainda tem um destino dos sonhos em mente. “A Premier League muda muito rápido, mas espero poder jogar lá algum dia. Por enquanto, acho que a Série A combina bem comigo.”

Goes não tem do que reclamar em termos de interesse. “Há interesse agora, sim.” Segundo o Transfermarkt, o jogador do AZ vale 15 milhões de euros.

Apesar da idade, Goes já disputou 123 partidas oficiais pelo AZ. Como jogador juvenil, ele venceu a UEFA Youth League e, recentemente, o jogador destro conquistou também a Copa da KNVB.