Wolverhampton faz contato por Pedrinho, que interessa a Corinthians e São Paulo

O Wolverhampton, da Inglaterra, fez contato com o estafe de Pedrinho para consultar o seu interesse de atuar na Premier League. A GOAL apurou que há o desejo do técnico Bruno Lage em trabalhar com o atleta no clube que ocupa a oitava colocação do Campeonato Inglês, com 40 pontos conquistados.

O treinador acompanhou a passagem de Pedrinho pelo Benfica, iniciada na temporada seguinte à sua saída do Estádio da Luz, e aprovou o que foi feito pelo garoto. Ele também gostou do que viu do jovem durante o período na Ucrânia, defendendo o Shakhtar Donetsk. O técnico acredita que o atleta pode ajudá-lo a ter uma boa colocação na Premier League.

O jogador de 23 anos pertence ao Shakhtar Donetsk, mas está livre para assinar com outro clube da Europa por causa do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia. Há a liberação da FIFA para que ele assine com outra equipe até junho de 2022, quando se encerra a janela de transferências europeia.

Pedrinho também atrai interesse de Corinthians e São Paulo no mercado da bola. O presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, fez contato com o estafe do jogador e sinalizou com o desejo de repatriá-lo. Entretanto, foi informado que a Europa é o destino predileto do jogador. O Tricolor paulista formalizou o seu interesse por meio de Rogério Ceni. O técnico conversou diretamente com o atleta, mas escutou a mesma coisa do mandatário arquirrival.

Pedrinho teve o seu contrato com o Shakhtar Donetsk suspenso até junho deste ano e está livre para firmar com outro clube até o dia 7 de abril. Ele prefere atuar na Europa por dois motivos: ficaria até o fim da temporada local e também por questões financeiras — os clubes estrangeiros têm mais poderio econômico para pagar salários.

O jovem de 23 anos estava em sua segunda equipe europeia. Revelado pelas divisões de base do Corinthians, foi negociado ao Benfica em agosto de 2020. Um ano mais tarde, o Shakhtar o adquiriu por 18 milhões de euros. Ele firmou vínculo até 30 de junho de 2025.

Na atual temporada, Pedrinho recebeu algumas oportunidades até a paralisação do futebol ucraniano por causa da tensão entre Rússia e Ucrânia. O jogador esteve em campo em 19 oportunidades, com 1.260 minutos dentro das quatro linhas. No período, fez quatro gols e deu três asistências.