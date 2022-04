Wolfsburg x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e informações da semifinal da Champions League feminina 21/22

Vale vaga na decisão! Barcelona e Wolfsburg se enfrentam neste sábado (30), no Wolfsburg Arena, a partir das 13h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Champions League feminina 21/22. Como perdeu o primeiro duelo por 5 a 1, no Camp Nou, a equipe alemã precisa reverter um déficit de quatrol gols para avançar à final. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

O outro finalista da Champions feminina sairá do confronto entre Paris Saint-Germain e Lyon, que também será disputado no sábado (30). No jogo de ida, as parisienses perderam por 3 a 2.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Wolfsburg x Barcelona DATA Sábado, 30 de abril de 2022 LOCAL Wolfsburg Arena - Wolfsburg, ALE HORÁRIO 13h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitra: Cheryl Foster

Assistentes: Michelle O'Neill e Anita Vad

Quarta árbitra: Lorraine Watson

VAR: Pol van Boekel

Assistentes VAR: Sian Massey

ONDE VAI PASSAR?

O DAZN, no streaming, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (30), na Alemanha.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de golear o Wolfsburg no Camp Nou com quebra de recorde de 91.468 torcedores presentes, o atual campeão Barcelona chega embalado, e busca manter a invencibilidade na temporada.

Até o momento, são 40 vitórias e pode estender sua sequência atual, incluindo a temporada passada, para 46 em caso de mais uma vitória.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Wolfsburg entrará em campo com a dura missão de bater o Barcelona. Caso contrário, será o time espanhol na decisão pela terceira vez em quatro anos, enfrentando Lyon ou Paris Saint-Germain em 21 de maio, em Turim.

"Ainda temos um segundo jogo para jogar contra uma equipe que venceu o Chelsea por 4 a 0 e o Bayern de Munique por 6 a 0. Ainda não acabou, mesmo que estejamos bem posicionados", afirmou Jonatan Giráldez, técnico do Barcelona.

A CAMPANHA DO WOLFSBURG NA CHAMPIONS LEAGUE FEMININA 21/22

Chelsea 3 x 3 Wolfsburg - 6 de outubro de 2021 - fase de grupos

Wolfsburg 5 x 0 Servette - 13 de outubro de 2021 - fase de grupos

Wolfsburg 2 x 4 PSG - 9 de novembro de 2021 - fase de grupos

Wolfsburg 0 x 2 Juventus - 18 de novembro de 2021 - fase de grupos

Servette 0 x 3 Wolfsburg - 8 de dezembro de 2021 - fase de grupos

Wolfsburg 4 x 0 Chelsea - 16 de dezembro de 2021 - fase de grupos

Arsenal 1 x 1 Wolfsburg - 23 de março de 2022 - quartas de final

Wolfsburg 2 x 0 Arsenal - 31 de março de 2022 - quartas de final

Barcelona 5 x 1 Wolfsburg - 22 de abril de 2022 - semifinal (ida)

A CAMPANHA DO BARCELONA NA CHAMPIONS LEAGUE FEMININA 21/22

Barcelona 4 x 1 Arsenal - 5 de outubro de 2021 - fase de grupos

Koge 0 x 2 Barcelona - 14 de outubro de 2021 - fase de grupos

Barcelona 4 x 0 Hoffenheim - 10 de novembro de 2021 - fase de grupos

Hoffenheim 0 x 5 Barcelona - 17 de novembro de 2021 - fase de grupos

Arsenal 0 x 4 Barcelona - 9 de dezembro de 2021 - fase de grupos

Barcelona 5 x 0 Koge - 15 de dezembro de 2021 - fase de grupos

Real Madrid 1 x 3 Barcelona - 22 de março de 2022 - quartas de final (ida)

Barcelona 5 x 2 Real Madrid - 30 de março de 2022 - quartas de final (volta)

Barcelona 5 x 1 Wolfsburg - 22 de abril de 2022 - semifinal (ida)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Valencia 0 x 2 Barcelona Superliga 16 de abril de 2022 Barcelona 5 x 1 Wolfsburg Campions League 22 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Sevilla Superliga 5 de maio de 2022 12h (de Brasília) Rayo Vallecano x Barcelona Superliga 8 de maio de 2022 7h (de Brasília)

WOLFSBURG

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 1 x 3 Wolfsburg Bundesliga 17 de abril de 2022 Barcelona 5 x 1 Wolfsburg Champions League 22 de abril de 2022

Próximas partidas