Wolfsburg x Barcelona: escalação, desfalques e mais do jogo da semifinal da Champions League feminina 21/22

A bola vai rolar neste sábado (30) para Wolfsburg x Barcelona, pelo jogo de volta da semifinal da Champions League feminina, a partir das 13h (de Brasília), no Wolfsburg Arena. Como perdeu o primeiro duelo por 5 a 1, no Camp Nou, a equipe alemã precisa reverter um déficit de quatro gols para avançar à final.

Quem avançar terá pela frente o vencedor de PSG e Lyon, que também será disputado neste sábado (30). No jogo de ida, as parisienses perderam por 3 a 2.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Alemanha, segue sem contar com Lena Oberdorf, com problema no joelho, e Rebecka Blomqvist, que se lesionou no Camp Nou.

"Vencer por 5 a 1 ou melhor contra esta equipe no segundo jogo pode não ser totalmente realista. Ainda será nossa tarefa mostrar uma cara completamente diferente. Para isso temos de começar com as pequenas coisas.", afirmou o técnico Tommy Stroot.

Do outro lado, o Barcelona terá novamente em campo ​​Patricia Guijarro ao lado de Bonmati e Putellas.

Vale destacar que Putellas se tornou a artilheira da UCL feminina desta temporada com seus dois gols no fim de semana passado, e a estrela do Barça tem a chance de aumentar sua contagem de 10 gols.

Possível escalação do Wolfsburg: Schult; Wedemeyer, Hendrich, Janssen, Rauch; Lattwein, Roord; Jonsdottir, Huth, Popp; Wassmuth.

Possível escalação do Barcelona: Panos; Torrejon, Paredes, León, Rolfo; Bonmati, Guijarro, Putellas; Hansen, Crnogorcevic, Hermoso.

DESFALQUES

WOLFSBURG:

Rebecka Blomqvist e Lena Oberdorf: lesionadas

BARCELONA:

sem desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Wolfsburg e Barcelona será transmitido ao vivo pelo DAZN, no streaming, neste sábado (30).