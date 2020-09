Wijnaldum é prioridade de Koeman para o novo Barcelona. Só falta dinheiro

Meia do Liverpool foi um pedido expresso de Ronald Koeman; Barcelona espera acertar a saída de alguns medalhões antes de contratar novos reforços

Apesar de o assunto principal no Barcelona ser a saída de Messi, o clube segue de olho em possíveis reforços para reformular seu elenco. E com o retorno de Ivan Rakitic ao Sevilla, a grande prioridade do treinador Ronald Koeman é o também holandês Georginio Wijnaldum, do . A única questão é a folha salarial da equipe.

Conforme apurado pela Goal, o meia de 29 anos é um pedido expresso de Koeman para seu novo projeto no clube, que visa rejuvenescer o elenco - o treinador já havia criticado a média de idade dos jogadores antes mesmo de assumir o time. E um dos setores que mais deve ter mudanças é justamente o meio de campo. Além de Rakitic, Arturo Vidal é outro nome que deve deixar a equipe.

O novo treinador do Barça quer ter Wijnaldum o mais rápido possível, pois o considera uma peça fundamental para o funcionamento da equipe, e espera que o reforço chegue antes do início da próxima temporada - a primeira rodada de LaLiga 2020/21 está marcada para acontecer entre os dias 12 e 13 de setembro.

A partir disso, o também pretende atender ao pedido de seu novo treinador, mas ainda não iniciou de fato as negociações, o que foi confirmado para a Goal nesta quinta-feira (03).

A diretoria culé espera concretizar algumas saídas, como as de Vidal e Luis Suárez - este útlimo também não faz parte dos planos de Koeman -, antes de efetuar a contratação de novos reforços. A ideia é liberar espaço na folha salarial antes que novos jogadores cheguem.

Wijnaldum foi peça chave nas últimas temporadas de sucesso do Liverpool. Porém, seu contrato se encerra em 2021 e ainda não foi renovado, o que pode facilitar as negociações.

Ele chegaria para formar dupla com Frankie De Jong, jogador de 23 anos que deve ser um dos pilares na reconstrução do Barcelona. Koeman já trabalhou com os dois jogadores quando era comandante da seleção da , onde Wijnaldum chegou a ser capitão.