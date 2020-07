LaLiga 2020/21: quando começa, times, onde assistir e mais do Espanhol

A Goal te conta tudo o que você precisa saber sobre a próxima edição do Campeonato Espanhol

O calendário do futebol para 2020 ficou bastante apertado por conta da pandemia do coronavírus Covid-19 e, assim, menos de dois meses depois de encerrar a atual temporada, já vai estar de volta em setembro.

O Campeonato Espanhol teve sua última rodada da temporada em 19 de julho, e o como campeão da 89ª edição, seguindo de perto pelo rival , que terminou com a segunda colocação. Para a felicidade do torcedor, não teremos que esperar muito mais tempo para rever a briga pela taça espanhola.

Mais times

Quando volta La Liga 2020/21?

A partir do dia 12 de setembro de 2020 a bola volta a rolar nos gramados da , de acordo com o que o presidente Javier Tebas declarou.

"A próxima temporada começará em 12 de setembro, não podemos mais tarde. Se houver equipes espanholas qualificadas para as semifinais da Liga dos Campeões ou da Europa , elas começarão 15 dias depois. Faremos um dia no Natal", pontou Tebas.

Desta forma, já em setembro o Real Madrid começa a defender seu título de campeão na 90ª edição do Espanhol.

Quando termina La Liga 2020/21?

Seguindo o mesmo formato de sempre, com 20 times se enfrentando em dois turnos, a La Liga precisa de 38 datas para fechar o seu calendário. Assim, a data prevista para o final da edição de 2020/21 é dia 23 de maio de 2021.

A data, inclusive, não pode ultrapassar muito o calendário tradicional da temporada europeia, já que a e a de 2020 precisaram ser remarcadas para o ano seguinte e começam a ser disputada em junho.

Quais times vão disputar La Liga 2020/21?







Barcelona

Betis







Granada



Osasuna

Real Madrid











Cádiz*

*

* foram promovidos da Segunda División

A vigésima vaga para a elite de La Liga 2020/21 ainda está sendo decidida, por meio dos playoffs da segunda divisão.

Como terminou a temporada 2019/20 de La Liga?

Ao fim das 38 rodadas, o Real Madrid foi o campeão e, junto com ele, Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilla se classificaram à Liga dos Campeões de 2020/21. Enquanto isso, Villarreal, Real Sociedad e Granada vão disputar .

Na parte debaixo da tabela, , Mallorca e foram os rebaixados e vão jogar a Segunda División na próxima temporada.

Veja os artilheiros, garçons e classificação do Campeonato Espanhol 2019/20

Onde assistir aos jogos de La Liga no ?

Os direitos de transmissão do Campeonato Espanhol no Brasil pertenciam ao Grupo Disney e, assim, os jogos podiam ser transmitidos nos canais ESPN e Fox. No entanto, o contrato se encerrou ao final da temporada 2019/20 e ainda não se sabe onde será possível acompanhar a próxima temporada.