West Ham x AZ Alkmaar ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Conference League

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (11), pelo jogo de ida; veja como acompanhar na TV e na internet

West Ham e AZ Alkmaar se enfrentam na tarde desta quinta-feira (11), no estádio Olímpico de Londres, às 16h (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Conference League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em casa, o West Ham quer dar sequência à sua grande campanha na Liga Conferência. Apesar de estar apenas na 15ª posição do campeonato inglês, os Hammers ficaram na primeira posição do grupo, com 100% de aproveitamento. Depois, o time passou por AEK Larnaca (vitórias por 2 a 0 e 4 a 0) e Gent (1 a 1 e 4 a 1).

Já o AZ Alkmaar também encerrou a primeira fase na ponta de seu grupo. Na sequência, o time holandês eliminou a Lazio (vitórias por 2 a 1) e o Anderlecht (derrota por 2 a 0, e vitórias por 2 a 0 no tempo normal e 4 a 1 nos pênaltis).

Prováveis escalações

West Ham: Aréola, Kehrer, Aguerd, Ogbonna, Cresswell, Rice, Soucek, Paquetá, Bowen, Benrahma e Antonio.

AZ Alkmaar: Ryan, Sugawaea, Beukema, Hatzidiakos, Karkez, Mijnans, Reijnders, Clasie, Lahdo, Karlsson e Odgaard.

Desfalques

West Ham

Coufal, Scamacca e Zouma estão no departamento médico.

AZ Alkmaar

Indi e Wit estão lesionados.

Quando é?