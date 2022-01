Volta Redonda x Vasco: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Vasco enfrenta o Volta Redonda nesta quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo do Cariocão Play, na plataforma de streaming. Na GOAL, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Volta Redonda x Vasco DATA Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 LOCAL Raulino de Oliveira - Volta Redonda, RJ HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

💢GLÓRIAS, LUTAS, VITÓRIAS



O @VascoDaGama vai pra mais um Carioca em busca do 25º título. Vamos apoiar o Gigante da Colina em São Januário?



Concorra a um par de ingressos para Vasco x Boavista, dia 29/01.



Para Participar:

✅Seguir

✅RT

✅Comentar $VASCO



⚡️ $CHZ pic.twitter.com/S4W78cn1ZI — Socios.com (@socios) January 23, 2022

O Cariocão Play, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Raulino de Oliveira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em busca do seu 25º título do Carioca, o Vasco estreia na temporada sob o comando do técnico Zé Ricardo.

Para o confronto no Raulino de Oliveira, o Cruzmaltino terá quatro desfalques confirmados: o atacante Getúlio e o volante Matheus Barbosa não foram regularizados a tempo, enquanto Matías Galarza não teve o seu novo contrato protocolado na FERJ. Além deles, Vitinho com uma lesão no tendão retofemoral direito, também está fora.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Volta Redonda:

Provável escalação do Vasco:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 3 x 0 Vasco Série B 28 de novembro de 2021 Vasco 0 x 2 Audax Amistoso 20 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Boavista Carioca 29 de janeiro de 2022 21h (de Brasília) Vasco x Nova Iguaçu Carioca 2 de fevereiro de 2022 21h35 (de Brasília)

VOLTA REDONDA

JOGO CAMPEONATO DATA Floresta 1 x 1 Volta Redonda Série C 18 de setembro de 2021 Volta Redonda 2 x 1 Tombense Série C 25 de setembro de 2021

Próximas partidas