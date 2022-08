Vizela x Porto: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Português

Jogo acontece neste domingo (14), pela segunda rodada da Primeira Liga; veja como acompanhar na TV e na internet

Vizela e Porto se enfrentam neste domingo (14), no Estádio Vizela, a partir das 14h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Português 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 3, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O duelo marca o encontro entre duas equipes que estrearam com vitória na Primeira Liga. Em casa, o Porto terá o apoio de sua torcida para engatar o segundo triunfo.

Do outro, o Vizela também quer o triunfo e promete endurecer a vida do poderoso rival.

Prováveis escalações

Possível escalação do Vizela: Buntic, Tomás Silva, Wilson, Santos, Kiki, Guzzo, Samú, Méndez, Bondoso, Zohi e Opeyemi.

Possível escalação do Porto: Diogo Costa, João Mário, Pepe, Marcano, Sanusi, Uribe, Grujic, Pepê, Loader, Evanilson e Taremi.

Desfalques da partida

Porto:

Wilson Manafá: lesionado.

Vizela:

Sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO Vizela x Porto DATA Domingo, 14 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Vizela, Vizela - POR HORÁRIO 14h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Porto

JOGO CAMPEONATO DATA Porto 5 x 1 Marítimo Campeonato Português 6 de agosto de 2022 Porto 3 x 0 Tondela Supertaça de Portugal 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Porto x Sporting Campeonato Português 20 de agosto de 2022 16h30 (de Brasília) Rio Ave x Porto Campeonato Português 28 de agosto de 2022 16h30 (de Brasília)

Vizela

JOGO CAMPEONATO DATA Rio Ave 0 x 1 Vizela Campeonato Português 6 de agosto de 2022 P. Ferreira 1 x 2 Vizela Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas