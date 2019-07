Viu essa? Ricardo Oliveira celebrou casamento de Gabriel, do Botafogo

Atacante do Galo é pastor e foi o responsável pelo matrimônio do ex-companheiro, que deixou Belo Horizonte nesta temporada

Enquanto o futebol sul-americano para em meio à disputa da , os jogadores tiram um descanso, retomam a preparação para a sequência da temporada... e até mesmo se casam. Foi o caso do zagueiro Gabriel, do , que oficializou o matrimônio com a noiva Rafaela Camargo na última sexta-feira (28), no Rio de Janeiro. Quem celebrou o casório? Ninguém menos que o atacante Ricardo Oliveira.

O defensor e o atacante conviveram no , até que Gabriel se transferiu para o Botafogo, envolvido na negociação que levou Igor Rabello ao . E para o fato ficar ainda mais curioso: Gabriel terá que marcar Ricardo Oliveira não só no Brasileirão, mas também na , já que as duas equipes irão se enfrentar pelas oitavas de final da competição.

Ricardo Oliveira é evangélico e pastor há 19 anos e, inclusive, tem vídeos na internet ministrando em cultos.

E, então, coube ao atacante realizar a cerimônia do casamento de Gabriel. Confira: