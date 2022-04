Vitória x Manaus: escalação, desfalques e mais do jogo da Série C 2022

Vitória e Manaus se enfrentam neste sábado (30), a partir das 19h (de Brasília), no Barradão, pela quarta rodada da Série C.

O Vitória, com três derrotas consecutivas e na zona de rebaixamento, busca a primeira vitória na Série C, enquanto o Manaus, com sete pontos, empatou com o Brasil de Pelotas por 1 a 1, na rodada de estreia, e venceu o Remo e a Aparecidense, na sequência.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Barradão, o Vitória entrará em campo pressionado pela primeira vitória na Série C.

Assim, o técnico Fabiano Soares deve promover algumas mudanças na equipe titular.

Guilherme Queiroz pode assumir o ataque no lugar de Miller, enquanto Ewerton Páscoa, com problemas musculares, é desfalque certo.

Preparação finalizada! Grupo focado em buscar a recuperação amanhã, às 19h, contra o Manaus, no Santuário. Contamos com o apoio da Nação para jogarmos juntos em busca dos três pontos! 👊🏽🔴⚫️#pegaleao #Sejasocio



📷: @CarpiPietro pic.twitter.com/cBRNWIqtag — EC Vitória (@ECVitoria) April 29, 2022

Do outro lado, o Manaus desembarcou em Salvador pregando cautela contra o adversário, apesar do momento difícil atravessado.

"Eu sei do peso que vai ser esse jogo, sei a pressão que deve estar sendo para a equipe adversária. Assumiu treinador, a cobrança dos torcedores também potencializa os jogadores a correrem mais", afirmou o técnico Evaristo Piza.

Após dois meses Rafael Rosa e Rogério, voltam a ser relacionados, mas Junior Palmares, lesionado, Alvinho, que voltou a sentir desconforto muscular, e Neto Costa, que deslocou a clavícula, estão fora.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Daniel Bolt (Iury), Héctor Urrêgo (João Pedro), Alan Santos (Marco Antônio) e Sanchez; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Jefferson Renan, Guilherme Queiroz e Alisson Santos.

Possível escalação do Manaus: Matheus Inácio; Weriton; Paulo Sérgio, Claudinho e Renan Luis; Denoni, Felipe Baiano e Gilson Alves; Branquinho, Roney (Marco Antônio)e Hélio Paraíba.

DESFALQUES

VITÓRIA:

Ewerton Páscoa: problema muscular

MANAUS:

Junior Palmares, Alvinho e Neto Costa: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Vitória e Manaus será transmitido ao vivo pelo DAZN, no streaming, neste sábado (30).