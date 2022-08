Vitória reage, luta por volta à Série B e está invicto sob comando de Burse

Treinador João Burse está à frente do time desde 20 de junho passado. No período, está invicto, com seis vitórias e três empates

O Vitória fez uma campanha de reação na Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe ocupava a 16ª colocação do torneio, com 11 pontos conquistados, cinco atrás do oitavo colocado e com um a mais que o primeiro da zona de rebaixamento.

A reação do Vitória em 2022 tem nome e sobrenome: João Burse. Contratado em 20 de junho passado, o treinador conduziu a equipe até a sétima colocação da competição, garantindo vaga na segunda fase da divisão.

O técnico já esteve à frente da equipe em nove partidas, com seis vitórias e três empates. Invicto desde a sua contratação, vê o time com grandes chances de assegurar a volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, os baianos ocupam a vice-liderança do Grupo C da divisão, com três pontos, mesmo número do ABC, primeiro colocado. Faltam cinco rodadas para o término da segunda fase da Série C, e o Vitória precisa apenas ficar entre os dois primeiros colocados.

O trabalho feito por João Burse é o que alimenta a esperança do time em voltar à segunda divisão do futebol nacional. Em entrevista exclusiva à GOAL, o técnico exalta o que tem feito na equipe.

"Motivo de alegria. Quando a gente chegou ao clube, estava em uma situação de zona de rebaixamento. Conseguimos, com todos que fazem parte do estafe, fazer um trabalho de recuperação. Os atletas confiam no trabalho, temos um grupo trabalhador. Isso nos deixa muito orgulhosos, felizes, o torcedor tem nos abraçado de forma fantástica, lotado estádio, ido ao aeroporto. Isso é motivo de muita motivação", declarou, alegando que a recuperação na primeira fase não o coloca como favorito na reta final:

"É um novo campeonato, equipes que já enfrentamos, vamos jogo a jogo. Estudamos bastante os adversários, traçamos os nossos planos de jogo para que possamos ir em busca do grande objetivo, que é o acesso".

Esta é a segunda passagem de João Burse no Vitória. O técnico esteve à frente de times de divisões de base e, agora, voltou a trabalhar no clube. Ele relembra o caso: "Tenho uma história bonita no Vitória, foram quase cinco anos nas divisões de base. Assumi por oito jogos o profissional na Série A. É legal estar na equipe profissional juntamente com comissão técnica formada no Vitória. Tem muita gente que foi formada nas categorias de base do Vitória. Isso nos deixa muito orgulhosos por comandar o time. Chegamos em um momento difícil, com a equipe lutando contra o rebaixamento. Estamos batalhando para que coloquemos o Vitória onde merece".