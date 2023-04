Vitória x Londrina ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (28), pela segunda rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Vitória e Londrina entram em campo na tarde desta sexta-feira (28), no Barradão, em Salvador, às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Com o apoio de sua torcida, o Vitória entra em campo buscando o seu terceiro triunfo consecutivo. O time é o vice-líder do campeonato, ficando atrás do Guarani no critério de desempate. Giovanni Augusto, com problema físico, é dúvida.

Já o Londrina está em 13º lugar, com uma vitória e uma derrota até o momento. O Tubarão não possui desfalques confirmados.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Thiago Lopes; Osvaldo, Léo Gamalho e José Hugo.

Londrina: Lucas Frigeri; Léo Morais (Ezequiel), Patrick, Xandão (Da Silva) e Salomão; João Paulo, Jatobá e Higor Leite; Paulinho Moccelin, Caio Mancha e Hugo Cabral.

Desfalques

Vitória

Giovanni Augusto está lesionado.

Londrina

Sem desfalques confirmados.

Quando é?