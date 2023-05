Vitória x CRB ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vitória recebe o CRB na noite desta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela oitava rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV3, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Apesar de vir de duas derrotas consecutivas, o Vitória conseguiu se manter na liderança do campeonato, com 15 pontos. O Rubro-Negro segue sem poder contar com Giovanni Augusto e tem encontrado dificuldades para achar um substituto para o meia.

Do outro lado, o CRB perdeu no jogo passado, me acabou entrando na zona de rebaixamento. O time alagoano soma 5 pontos e não terá Guilherme Romão e Lucas Lima, já que a dupla irá cumprir suspensão.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Wagner Leonardo, Camutanga e Marcelo; Léo Gomes, Diego Fumaça, Thiago Lopes e Welder; Osvaldo e José Hugo. Técnico: Léo Condé.

CRB: Diogo, Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Gilvan, Edimar, Falcão, João Paulo, Rafael Longuine, David, Copete e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.

Desfalques

Vitória

Giovanni Augusto continua lesionado.

CRB

Guilherme Romão e Lucas Lima estão lesionados.

Quando é?