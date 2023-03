Vitória x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (8), pelo jogo de ida da terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

No Barradão, o Vitória recebe o Ceará na noite desta quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Castelão, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do OneFootball, no streaming.

Na sétima posição do grupo A com 3 pontos, o Vitória entra em campo nos próximos duelos para cumprir tabela já que não tem mais chances de classificação. O Rubro-Negro vem de empate em clássico baiano na rodada passada.

Já o Ceará é o líder do grupo B com 13 pontos e vem de triunfo em dérbi cearense. O Alvinegro busca um triunfo longe de seus domínios para ficar próximo de encerrar a primeira fase na ponta de sua chave.

Prováveis escalações

Escalação do Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, João Victor, Camutanga, Guilherme Lazaroni, Marco Antônio, Léo Gomes, Railan, Thiago Lopes, Osvaldo e Tréllez.

Escalação do Ceará: Richard, Warley, Tiago, David Ricardo, Danilo Barcelos, Richardson, Arthur Rezende, Guilherme Castilho, Janderson, Vitor Gabriel e Erick.

Desfalques

Vitória

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?