Corinthians e Vitinho negociam renovação de contrato

Meia de 21 anos foi promovido ao elenco profissional neste ano

O Corinthians negocia uma renovação de contrato com Vitinho. A Goal apurou que a conversa é para firmar um novo acordo válido por três anos.

O meia, revelado na base e promovido aos profissionais neste ano pelo técnico Vagner Mancini, tem vínculo até março de 2022. Ou seja, se quiser, o atleta de 21 anos poderia assinar um pré-contrato a partir de outubro para sair de graça seis meses antes do término do acordo.

Segundo o site "Meu Timão", Vitinho tem se destacado nos treinamentos do Corinthians no CT Joaquim Grava, durante o período sem jogos do Paulistão, em meio à paralisação por causa da pandemia de Covid-19.

Ainda de acordo com a publicação, Vitinho pode ser uma das novidades no time titular na retomada da competição.

O Corinthians é um dos times avisados informalmente da possibilidade de volta dos jogos ainda nesta semana. Isso porque a Federação Paulista de Futebol tenta convencer o Ministério Público estadual a liberar o retorno do Paulistão.

Uma reunião nesta quarta-feira (07) entre as autoridades, inclusive, poderia avançar as conversas nesse sentido, mediante maior rigidez no protocolo médico de prevenção ao Covid-19. O governo estadual suspendeu os eventos esportivos até domingo (11) na fase emergencial da pandemia.

Vitinho entrou em campo uma vez nesta temporada pelo Corinthians, na vitória do time por 1 a 0 sobre o São Caetano, no dia 14 de março, pelo Paulistão.