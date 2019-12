Rodrygo, imparável no Real Madrid: só Firmino e Adriano tiveram início melhor na Champions

O meia-atacante fez gol e ainda deu assistência para Vinícius Júnior na vitória por 3 a 1 sobre o Brugge, pela Liga dos Campeões

Já classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o poupou Karim Benzema contra o Brugge, nesta quarta-feira (11), no último jogo válido pela fase de grupos. No primeiro tempo, a equipe de Zidane sentiu a falta de seu principal jogador, mas a vitória por 3 a 1, construída nos últimos 45 minutos, teve Rodrygo como grande protagonista.

Destaque e xodó madridista em sua primeira temporada na , o ponta de apenas 18 anos mostrou segurança para acertar bela finalização no início do segundo tempo e, depois, ainda serviria o compatriota Vinícius Júnior para sacramentar mais uma vitória.

Como se não bastasse o ótimo início, Rodrygo já faz história também na Liga dos Campeões: em quatro jogos disputados, foram quatro gols e duas assistências.

Apenas dois brasileiros, dentre os mais famosos no cenário mundial, tiveram uma temporada de estreia melhor sob o ponto de vista goleador.

Em 2004-05, Adriano “Imperador” anotou sete tentos no mesmo número de partidas disputadas pela de Milão. Roberto Firmino, já experiente, com 26 anos e em sua terceira temporada com o , fez 10 gols em 13 partidas.

Vale destacar, a favor de Rodrygo, que se Adriano sempre foi o homem mais avançado no ataque de suas equipes, o ex-santista atua pelos lados.

Nem mesmo lendas históricas da competição europeia, como Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Neymar ou Rivaldo, tiveram início melhor do que o de Rodrygo na ... que segue em disputa.

O garoto possui um talento raro.

As primeiras temporadas dos brasileiros na Champions

Rivaldo – 0 gols pelo em 1997-98

Ronaldo Fenômeno – 1 gol em 6 jogos pela Inter em 98-99

Kaká – 4 gols em 10 jogos pelo em 2003-04

Adriano – 7 gols em 7 jogos pela Inter em 2004-05

Ronaldinho Gaúcho – 4 gols em 7 jogos pelo Barcelona em 2004-05

Robinho – 0 gols em 8 jogos pelo Real Madrid em 2005-06

Neymar – 4 gols em 10 jogos pelo Barcelona em 2013-14

Gabriel Jesus – 4 gols em 9 jogos pelo em 2017-18

Roberto Firmino – 10 gols em 13 jogos pelo Liverpool em 2017-18

Rodrygo – 4 gols em 4 jogos pelo Real Madrid em 2019-20... e contando