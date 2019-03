Vinícius Júnior: 'Me vejo ganhando a Bola de Ouro com 25 anos'

Em entrevista a rádio espanhola, atacante brasileiro do Real Madrid elogiou Neymar e contou que Marcelo e Casemiro ajudaram a recrutá-lo ao time

O atacante brasileiro Vinícius Júnior, de 18 anos, disse que se vê ganhando o prêmio de melhor jogador do mundo aos 25. "Nessa idade já estarei fazendo tudo muito bem", disse em entrevista à rádio espanhola Cadena Ser nesta terça-feira (19).

Se essa é a ambição do brasileiro a longo prazo, antes ele deve lidar com os problemas de imediato, como a lesão que o tirou de campo na partida de eliminação da e o fez ser cortado da seleção brasileira. "Estou melhorando pouco a pouco. Chorei de dor, por como estava bem na partida e pela seleção, um pouco de tudo. Espero jogar antes do fim da temporada."

Outro problema de Vinícius Júnior no seu ano de estreia no são as finalizações em gol. Apesar de criar boas chances, os chutes não tem saído com a mesma qualidade. Ele admitiu "um pouco de ansiedade em relação aos gols" e disse que sabe que precisa melhorar esse lado do seu jogo.

Mais artigos abaixo

Ao ser questionado por que escolheu a proposta do Real Madrid ao invés da feita pelo , o brasileiro valorizou o "projeto" do Real e o apelo dos jogadores brasileiros. "Depois de jogar pelo no comecei a ver a chance de jogar na Europa. Meu pai não me dizia nada, só que tudo o que saía na imprensa era mentira (risos). Só me contou algo quando chegou o interesse do Barça do Madrid e disse que eu deveria escolher um. Começamos a visitar as instalações de ambos e a conhecer seus projetos, então escolhi o melhor. O Barcelona queria pagar mais, mas queríamos o melhor projeto. Marcelo e Casemiro falaram comigo e me ajudaram a escolher", contou.

Sobre a sombra de Cristiano Ronaldo no Real, Vinícius Júnior disse que o português é "uma lenda de Madrid". Já sobre a chance de jogar com com Neymar, um dos alvos de Florentino Pérez para a próxima temporada, ele disse que iria jogar na seleção com ele se ambos não estivessem machucados, mas que não tem ideia se acontecerá também no Real Madrid. Vontade, porém, não parece faltar, ele disse que Neymar é "o jogador que eu mais gosto no mundo hoje".