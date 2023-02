Vinícius Júnior é o maior artilheiro de Real Madrid x Liverpool na história - por 19 minutos

Brasileiro atingiu a marca em Anfield, mas foi superado na mesma noite por Karim Benzema, seu companheiro de equipe

Liverpool e Real Madrid fazem o duelo dos gigantes europeus. Nesta terça-feira (21), as equipes voltaram a se enfrentar pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League, com Vini. Jr sendo um dos principais nomes do confronto.

Depois do Liverpool abrir 2 a 0 em Anfield, com gols de Nuñez e Salah, o brasileiro empatou para os merengues ainda no primeiro tempo e se tornou - por 19 minutos - o maior artilheiro da história do confronto com cinco gols marcados em quatro jogos disputados.

A marca, no entanto, foi logo superada por Karim Benzema. No segundo tempo, logo após a equipe conseguir a virada em pleno Anfield, o francês marcou dois gols e ultrapassou a marca do brasileiro, chegando a seis gols marcados diante do Liverpool.

Veja abaixo os gols marcados por Vini Jr.

Quartas de final da UCL 2020/21: Real Madrid 3 x 1 Liverpool - 2 gols marcados.

Final da UCL 2021/22: Liverpool 0 x 1 Real Madrid - 1 gol marcado.

Oitavas de final da UCL 2022/23: Liverpool 2 x 3 Real Madrid - 2 gols marcados.

Confira abaixo os maiores artilheiros de Liverpool x Real Madrid