Vinícius Junior comemora após ser caçado pelo Cádiz: "Mais uma partida sem lesão"

O atacante deu um suspiro de alívio depois de evitar lesões na última partida do Real Madrid antes da Copa do Mundo

O Real Madrid teve que trabalhar duro para garantir a vitória por 2 a 1 sobre o Cádiz no Santiago Bernabéu, com Eder Militao e Toni Kroos marcando para os anfitriões. Mas os atacantes dos Blancos, incluindo Vinicius e seu compatriota Rodrygo, sofreram o impacto do físico do Cádiz ao longo da partida, já que foram alvo de alguns desafios pesados.

O ponta brasileiro Vinícius Júnior foi às redes sociais após a partida para comemorar, tendo conseguido sair ileso com a Copa do Mundo se aproximando, apesar da defesa agressiva dos visitantes. “Graças a Deus, mais uma partida sem lesões. Até breve, madridistas!", postou Vini.

Durante a partida, Vinícius se envolveu em uma discussão com o zagueiro Fali, do Cádiz, que acusou o brasileiro de ter chamado a equipe visitante de clube da segunda divisão. Na mesma partida, o zagueiro espanhol atingiu Rodrygo com uma cotovelada.

Agora, Vinícius Júnior se junta aos seus companheiros de seleção no próximo dia 14 de novembro, para a disputa da Copa do Mundo. O Brasil estreia na competição no dia 24, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia.