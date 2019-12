Vinícius Jr volta a encantar no Real Madrid, mas demonstra velho problema

Zinedine Zidane gostou de atuação de Vinícius Júnior na vitória sobre o Espanyol e espera que jogador marque um gol para diminuir pressão no Bernbabéu

Vinícius Júnior entrou como titular do na manhã deste sábado (7), pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol 2019/2020. A volta do atacante à equipe acontece um mês depois de sua última aparição - a goleada por 4 a 0 sobre o em 9 de novembro passado. Desde então, ele sempre ficou fora da lista de relacionados ou nem deixou o banco de reservas.

Na nova oportunidade no time de Zinedine Zidane, o brasileiro fez uma boa partida. Escalado pelo lado esquerdo do ataque, criou boas oportunidades e levou perigo à meta adversária. O problema do atacante foi o que sempre culminou em críticas desde o início de sua passagem pelo Santiago Bernabéu: a conclusão das jogadas. Vinícius Júnior errou ao finalizar e também em lances de assistências.

Em que pese as falhas no ataque, foi superior ao compatriota Rodrygo, escalado pelo lado direito do ataque. Ainda assim, Zidane optou por sacá-lo aos 85 minutos para a entrada de Éder Militão. A mudança foi graças à expulsão de Ferland Mendy.

A atuação de Vinícius Júnior, que voltou à equipe depois de ser especulado em um possível empréstimo, foi tema da coletiva de Zizou.

"O importante é seu trabalho. O que fez, ele fez bem, tanto no ataque como na defesa. Entrou muito bem na partida. Hoje, ele tentou jogar e fez isso muito bem, mesmo que todos gostem de marcá-lo. Sempre tem que trabalhar", declarou.

Em campo por 553 minutos nesta temporada, Vinícius Júnior fez apenas um gol no período. Hoje, ele é cobrado pela falta de gol no time da capital espanhola. A seca do atacante também foi abordada por Zidane.

"O importante é fazer um [gol] para logo entrar na dinâmica. Há coisas que vêm com confiança. Porém, o mais importante, para mim, é o que ele fez bem depois de não estar jogando", declarou.

"Não peço gols a ninguém. Isso é consequência do que faz a equipe. Hoje, Varane marcou por exemplo. Já são 15 jogadores que marcaram na temporada. O que fizemos é um trabalho ofensivo e defensivo", acrescentou.