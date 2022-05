Vinícius Jr., o cara 'mais feliz do mundo' após ser herói do título da Champions

Atacante revelou que ainda não tem noção do que está vivendo após decidir o título para o Real Madrid

Um dos protagonistas do Real Madrid na conquista da 14ª Champions League Vinicius Júnior está vivendo um momento mágico aos 21 anos de idade. O atacante foi responsável pelo gol do título diante do Liverpool, neste sábado (28), em Paris. Mais do que o tento, o jovem teve papel fundamental na vitoriosa temporada do time merengue e revelou em entrevista à TNT o sentimento neste momento.

"A pessoa mais feliz desse mundo, depois de uma temporada tão larga, de jogos especiais, emocionante, a gente chegou aqui. Tivemos uma ocasião e marcamos o gol. Eu não tenho a noção ainda do que eu estou vivendo, do gol que eu fiz hoje no maior clube do mundo, na maior competição do mundo e sendo tão jovem. Não quero parar por aqui, continuar trabalhando para ganhar tanta Champions League como esses jogadores que já são a quinta", disse Vini Júnior que acrescentou,

"De uma temporada muito bonita, muito especial, não só minha, mas de todos os jogadores, todo o elenco. Trabalhamos bastante, aprendemos muito, que sofrer é bom, é especial. Jogar com essa camisa não tem preço, todo jogador do mundo sonha estar aqui, eu sonhei em estar aqui e estou realiazando o meu sonho, o sonho da minha família".

Mais artigos abaixo

O jovem atacante também deixou um recado para todos aqueles que sonham em se tornarem jogadores de futebol.

"Que não desacredite do sonho deles, que eu batalhei bastante, sai lá de São Gonçalo tão jovem para jogar no Flamengo e depois ser vendido. Depois de tantos momentos especiais com o Marcelo, Casemiro, que me ajudaram quando eu cheguei aqui com 18 anos, que está aqui ganhando a quinta e passou um pouco da experiência que é ganhar aqui".