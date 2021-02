Vinícius Jr. prova importância no Real Madrid e enterra "climão" com Benzema

Quatro maior assistente do time merengue desde sua chegada, o brasileiro já serviu o francês quatro vezes

A noite de 27 de outubro de 2020 foi uma das mais difíceis de Vinícius Jr. como jogador do Real Madrid. Como descobriria após o jogo, no intervalo do duelo contra o Borussia Mönchengladbach, Karim Benezema foi flagrado criticando o brasileiro em conversa em francês com Ferland Mendy de uma maneira muito ríspida. "Não toca para ele, ele joga contra a gente", disse o camisa 9.

O desafortunado pedido de Benzema aconteceu com Vini a poucos metros. Mesmo assim, a admiração do brasileiro pelo francês não acabou, pelo contrário. Eles conversaram logo no dia seguinte ao acontecimento e, aparentemente, tudo foi resolvido. Vale relembrar que cerca de 20 dias, Vini havia falado sobre Benzema em entrevista a RMTV.

"É um ídolo e é uma honra e um sonho jogar com ele", disse.

A partir do jogo contra o clube alemão, a relação entre os dois começou a melhorar em vários níveis e passou a ser mais acompanhada por mídia e torcida. Percebeu-se uma falta de confiança de Benezema, mas não o inverso.

Vinícius costuma procurar Benzema dentro de campo e os números comprovam isso. Das 14 assistências que tem desde que chegou ao Real Madrid, quatro foram para o camisa 9 merengue (28,57%). O brasileiro é o quatro jogador que mais dá passes para gols desde sua estreia. Empatado com Carvajal, só é superado por Modric (16), Kroos (19) e pelo próprio Benzema (25).

A assistência mais recente do brasileiro aconteceu nesta terça-feira, no duelo entre Real Madrid e Getafe. Foi um passe decisivo no jogo, pois foi o gol que abriu o placar somente aos 15 minutos do segundo tempo.

"Fiz um bom passe e Karim não perdoa nunca", analisou o ex-Flamengo, que tem à seu favor a boa sequência de seis vitórias em seus seis últimos jogos como titular da equipe merengue.