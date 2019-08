Mas já? Jornal espanhol critica Vinicius Junior em empate do Real Madrid

Marca escreve que o brasileiro não mudou o cenário do jogo e que "seu brilho apagou"

O amargou empate por 1 a 1 com o no Santiago Bernabéu, neste sábado (24), e o resultado fez com que as críticas voltassem ao elenco Merengue e nem mesmo o jovem Vinicius Junior foi poupado.

O jornal espanhol Marca contestou a atuação do atacante, que entrou aos 12 minutos do segundo tempo no lugar de James Rodríguez, afirmando que Vinicius Junior não mudou o cenário do jogo.

"Sua entrada em campo deixou o Real Madrid mais preso em sua estrutura. Se colocou em sua zona natural, jogando pelo lado esquerdo. Logo, foi para a direita explorar o cansaço de Nacho. Porém, fez más decisões e foi presa fácil para a defesa. Seu brilho e sua alegria se apagaram", escreveu o Marca.

Na próxima rodada, o Real Madrid volta a campo contra o , fora de casa.