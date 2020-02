Vinícius Jr decide e ganha mais pontos com Zidane no Real Madrid

Com gol de Benzema, os merengues bateram o Atlético de Madrid e se mantém na liderança de La Liga

O não teve vida fácil no clássico contra o Atleti, realizado neste sábado (01) pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, mas acabou batendo o rival por 1 a 0. O gol foi marcado no início do segundo tempo, por Karim Benzema.

Mas apesar do francês ter balançado as redes, um dos principais assuntos pós-jogo foi a exibição de Vinícius Júnior. O brasileiro, que já vinha de golaço e elogios de Zidane durante a semana por causa do desempenho no duelo contra o Zaragoza, pela , entrou no início do segundo tempo e foi primordial para a vitória sobre o rival.

Ao ter sacado Toni Kroos e Isco por Vinícius e Lucas Vázquez, Zidane buscou dar mais amplitude ao time. A estratégia fez a diferença: o atacante brasileiro, na ponta esquerda, fez uma bela jogada, chamou para si a marcação e encontrou espaço para dar um excelente passe para Mendy dar a assistência.

Em 45 minutos em campo, Vinícius acertou as duas finalizações que tentou, completou 10 passes de 11 e acertou 91% deles, foi o jogador mais caçado em campo (4) e deu o passe anterior à assistência, desatando o nó defensivo do adversário. Decisivo e acertando cada vez mais sua decisão final – o que talvez fosse a crítica mais corriqueira em relação ao seu futebol.

Pouco a pouco, o jogador de 19 anos vai calando os críticos: não é apenas uma peça útil ao Real Madrid. Vinícius tem grande capacidade decisiva, ainda mais levando em conta o fato de ser um atleta ainda em formação.